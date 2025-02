Regionalliga Südwest Nach Sieg gegen Freiburg II: FSV Frankfurt klettert auf Platz zwei Stand: 16.02.2025 16:00 Uhr

Der FSV Frankfurt gewinnt das Nachholspiel gegen den SC Freiburg II und nimmt damit in der Regionalliga Südwest die Verfolgung von Spitzenreiter Hoffenheim II auf.

Dem FSV Frankfurt ist der Jahresauftakt in der Fußball-Regionalliga Südwest geglückt. Die Hessen setzten sich am Sonntag im Nachholspiel gegen die Zweitvertretung des SC Freiburg mit 1:0 (1:0) durch. Das Tor des Tages gelang den Bornheimern im eigenen Stadion vor 1.800 Zuschauern bereits nach sechs Minuten. Tim Latteier verwertete eine Vorlage von Lucas Hermes. Der FSV, der gerade im ersten Abschnitt spielbestimmend war, vergab in Person von Torjäger Cas Peters auch noch einen Elfmeter (43.). Nach der Pause wurde die Partie hitziger, am Ergebnis aber änderte sich nichts mehr.

Die Mannschaft von FSV-Trainer Tim Görner kletterte durch den Erfolg auf Platz zwei der Tabelle. Kommendes Wochenende starten auch die weiteren Konkurrenten in die Restrunde. Bereits am Samstag hatte zudem der FC Gießen seinen Jahresauftakt gegen Eintracht Trier verloren. Die Hessen unterlagen mit 0:3.