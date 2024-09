Handball-Bundesliga MT Melsungen überzeugt in Kiel Stand: 26.09.2024 20:46 Uhr

Die MT Melsungen setzt sich in der Spitzengruppe der Bundesliga fest. Bei Rekordmeister Kiel können sich die Nordhessen vorne auf Riese Dainis Kristopans und hinten auf Krake Neboijsa Simic verlassen.

Die MT Melsungen hat in der Bundesliga am Donnerstag den nächsten Sieg eingefahren. Bei Rekordmeister THW Kiel setzten sich die Nordhessen mit 25:21 durch. Es war der dritte Sieg im vierten Spiel für die MT, die sich damit in der Spitzengruppe der Tabelle festsetzt.

Nach langsamem Start drehte die MT in der ersten Hälfte auf und lag zur Pause 15:8 in Führung. Die THW steigerte sich in Halbzeit zwei zwar, die MT brachte den Sieg aber souverän über die Zeit. Matchwinner der Nordhessen waren Dainis Kristopans (sieben Tore) und Torwart Neboijsa Simic, der mit einer Paradenquote von knapp 43 Prozent überzeugte.