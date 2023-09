Melsungen hat einen Lauf MT Melsungen im Genuss-Modus nach Startrekord Stand: 26.09.2023 16:08 Uhr

Sechs Spiele, sechs Siege, Tabellenführer: Die MT Melsungen hat weiter einen echten Lauf. Nach dem Erfolg in Lemgo genießen die Nordhessen ihre aktuelle Serie - treten aber in Sachen Saisonziele auf die Bremse.

Neun Spiele war der TBV Lemgo Lippe vor heimischem Publikum ungeschlagen. Die Heimspielstätte der Ostwestfalen hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten zu einem echten Bollwerk entwickelt. Bis am Sonntag die MT Melsungen beim TBV aufschlug. Und die Nordhessen hält derzeit nichts und niemand auf, auch keine Heimmacht aus Lemgo. Mit 28:25 besiegten die Melsunger die Gastgeber und feierten damit den sechsten Sieg in Serie in der noch jungen Saison. Die MT hat einen Lauf. Und wie.

Mit dem Erfolg am Sonntag haben die Nordhessen damit auch ganz nebenbei den eigenen Startrekord geknackt. Sechs Siege zum Auftakt waren den Melsungern noch nie gelungen. Das kann man dann auch mal auskosten. "Wir genießen unseren Saisonstart", betont Timo Kastening im Gespräch mit dem hr-sport. "Wir haben dafür hart gearbeitet, da wir in der Vergangenheit auch viel Kritik haben einstecken müssen."

MT weiter Tabellenführer

Kritik gibt's aktuell keine, auch weil das Spiel in Lemgo nochmal ein echter Akt des Willens war. Die MT lag schnell in Führung, verspielte diese aber im Anschluss durch viele einfache Fehler. Die Halle in Ostwestfalen war wieder da, das Spieler aber kippte nicht, die Nordhessen behielten die Nerven und gewannen am Ende knapp aber verdient - und sind damit weiterhin Tabellenführer.

Große Töne kommen aus Melsungen aber dennoch nicht. "Wir alle wissen, dass es sich um eine Momentaufnahme handelt", beschwichtigt Kastening. Auch weil er weiß, dass es bei der MT in den vergangenen Jahren mehr als nur eine durchwachsene Phase gab. Zurückhaltung ist daher das Gebot der Stunde. "Wir bleiben demütig. Wir wollen diese Welle so lange reiten wie möglich und wenn uns das gelingt, kann es eine erfolgreiche Saison werden", so der Rechtsaußen.

Kastening: keine neuen Saisonziele

Erfolgreiche Saison? Da stellt sich nach einem solchen Start in die neue Spielzeit freilich direkt die Frage, wie eine erfolgreiche Saison für die Nordhessen aussehen könnte. Aber, gemach, gemach. Auch hier treten sie in Melsungen auf die Bremse. "Wir haben uns keine neuen Saisonziele gesteckt", betont Kastening. Gewinnen die Melsunger aber so weiter, könnte sich das noch ändern.