Neuer Kapitän der Skyliners Frankfurt Lorenz Brenneke futtert sich zum Nachfolger von Marco Völler bei den Skyliners Frankfurt Stand: 12.09.2024 10:54 Uhr

Lorenz Brenneke führt die Skyliners Frankfurt als Kapitän in die neue Basketball-Saison. Von seinem Vorgänger Marco Völler will er sich vor allem in Sachen Kommunikation etwas abgucken, erst einmal muss er sich aber vollständig von seiner Lungenentzündung erholen.

Lorenz Brenneke ist kein aufbrausender Mensch. Der Basketballer von den Skyliners Frankfurt hat etwas genuin Freundliches an sich, lächelt viel und verschmitzt. In Zukunft wird er aber auch mal anders können müssen.

Man muss auch mal laut sein

Weil sich Alt-Star Marco Völler in den Basketball-Ruhestand verabschiedet hat, ist Brenneke vom Co- zum Vollzeit-Kapitän beim Neu-Bundesligisten aufgestiegen – und will sich an seinem Vorgänger ein Vorbild nehmen: "Was Marco immer gut gemacht hat: Er hat auch mal jemanden angeschrien. Das braucht man auch mal in so einer jungen Mannschaft", so Brenneke im Gespräch mit dem hr-sport.

Der 24-Jährige, der der dienstälteste Spieler beim Bundesliga-Aufsteiger ist, möchte verbal vorangehen – auf und neben dem Platz. "Abseits des Spielfelds kann ich mich da noch verbessern. Aber das kommt mit der Zeit. Da mache ich mir keine Sorgen", so der gebürtige Berliner, der neben der Kommunikation auch noch eine weitere wichtige Baustelle zu beackern hat: seine Fitness.

Brenneke sieht endlich wieder aus wie Brenneke

Lorenz Brenneke sieht inzwischen wieder aus wie Lorenz Brenneke. Das mag wie eine Binsenweisheit klingen, ist in der Retrospektive aber alles andere als das. Noch vor drei Wochen musste man nämlich mindestens zweimal hinschauen, um den 2,04-Meter-Hünen zu erkennen.

Der Power Forward hatte sich im Spanien-Urlaub eine Lungenentzündung eingefangen, musste erst dort und nach einem Rückfall auch noch einmal in Sachsenhausen ins Krankenhaus. "Ich war von 106 Kilo auf 92 runter", so Brenneke, der dementsprechend Trainingsrückstand hat. Sein Auftrag in den vergangenen Wochen lautete erst einmal: möglichst viel essen. "Ich bin jetzt schon wieder bei 105 Kilo. Das sind zwar nicht schon alles wieder Muskeln, aber dafür habe ich ja noch ein bisschen Zeit."

Hoffen auf das erste Ligaspiel

Beim Pokalspiel am Freitag (20 Uhr) in Trier wird der Skyliners-Kapitän aller Voraussicht nach noch fehlen. Das Ziel ist, dass Brenneke beim ersten Liga-Heimspiel gegen Bamberg (29. September) wieder auf dem Feld steht. "Aber bisher läuft es besser als angenommen, also wird es vielleicht schon früher was", so Brenneke. Die Frankfurter BBL-Saison startet am 21. September in Göttingen.

Im September und im Oktober stehen gleich eine Reihe wichtiger Partien für die Skyliners auf dem Programm. Mit Göttingen, Heidelberg oder dem MBC geht es gleich gegen mehrere direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. "Der Saisonstart wird wegweisend sein", weiß auch der Frankfurter Anführer. "Wir wollen so früh wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben." Umso wichtiger ist es, dass die Frankfurter zeitnah auf ihren fitten – und lautstarken – Kapitän bauen können.