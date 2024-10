3. Liga Kaya köpft Wiesbaden zum Heimsieg gegen Dynamo Dresden Stand: 23.10.2024 20:55 Uhr

Dank Torjäger Fatih Kaya setzt sich der SV Wehen Wiesbaden am Mittwochabend gegen Dynamo Dresden durch. Die Hessen schnuppern nach ihrem Heimsieg sogar wieder an den Aufstiegsrängen.

Der SV Wehen Wiesbaden hat am Mittwoch in der 3. Fußball-Liga einen Arbeitssieg eingefahren. Die Hessen setzten sich vor 6.512 Zuschauern im eigenen Stadion knapp mit 1:0 (1:0) gegen Dynamo Dresden durch. Den Treffer des Abends erzielte Fatih Kaya in der 21. Minute.

Auf den Ausrutscher gegen Hannover hatte SVWW-Trainer Nils Döring mit zwei Wechseln in der Startelf reagiert. Dennoch waren die Gäste anfangs spielbestimmend. Schon nach sieben Minuten reagierte der Wiesbadener Keeper Florian Stritzel ausgezeichnet bei einer Dresdener Chance, später erneut (27.). Die Hessen ihrerseits strahlten im ersten Abschnitt wenig Torgefahr aus - mit einer Ausnahme. Da köpfte Kaya eine Flanke von Florian Carstens am zweiten Pfosten zur überraschenden Führung ins Netz (21.).

SVWW überholt Dynamo in der Tabelle

Nach dem Seitenwechsel tat sich anfangs wenig, viel spielte sich zwischen den beiden Strafräumen ab. Die größte Chance, jene zum möglichen 2:0, vergab dann Moritz Flotho. Der Stürmer schoss dem Gästetorhüter aus kurze Distanz den Ball in die Arme (70.).

Kurz darauf sah der Dresdener Angreifer Stefan Kutschke nach einem harten Foul an Wiesbadens Florian Hübner die Rote Karte (77.). Hübner musste später aufgrund seiner starken Schmerzen ausgewechselt werden. In Überzahl brachten die Hessen die Führung über die Zeit. Der SVWW zog durch den Heimsieg in der Tabelle an Dresden vorbei und ist nun Fünfter mit 20 Punkten. Nur die schlechtere Tordifferenz trennt das Döring-Team vom Drittplatzierten.