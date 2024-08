Das Wichtigste im Überblick Ironman Frankfurt 2024: Alles zur Strecke, Sperrungen, Teilnehmern, Favoriten Stand: 10.08.2024 12:30 Uhr

Am 18. August steht in und rund um Frankfurt wieder der längste Sport-Tag des Jahres an: Der Ironman 2024 führt vom Langener Waldsee bis zum Frankfurter Römerberg. Alles Wichtige zum großen Event finden Sie hier.

Am 18. August ab 6.25 Uhr ist es wieder soweit: Mit dem Ironman Frankfurt 2024 steht eines der traditionsreichsten Rennen des Triathlon-Jahres an. Bereits zum 22. Mal gehen die Athletinnen und Athleten am Langener Waldsee an den Start. Ihr gemeinsames Ziel: der Frankfurter Römerberg. Der Hessische Rundfunk überträgt das Groß-Event im Fernsehen, im Livestream auf hessenschau.de und auf Youtube ab 6.10 Uhr. Hier finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Infos.

So sieht die Strecke aus

Wenn die Allermeisten noch schlafen, stürzen sich die Athletinnen und Athleten schon ab 6.25 Uhr in den Langener Waldsee. Nach 3,8 Kilometern Schwimmen erfolgt der Wechsel aufs Rad, auf dem es für 180 Kilometer durch und rund um Frankfurt geht. Der abschließende Marathon (42,2 Kilometer) findet - wie immer - direkt am Mainufer mit Blick auf die Skyline statt. Vier Schleifen müssen die Sportlerinnen und Sportler drehen, ehe sie ins Ziel auf dem Römerberg laufen dürfen.

Die Schwimmstrecke:

Die Radstrecke:

Die Laufstrecke:

Wie der hr das Rennen überträgt

Der Hessische Rundfunk überträgt den Ironman ab 6.10 Uhr sowohl im Fernsehen als auch im Livestream auf hessenschau.de und auf Youtube - mehr als neun Stunden lang. Die Sendung endet um 15 Uhr. Moderator ist Ralf Scholt, als Experte steht der ehemalige Ironman-Weltmeister Sebastian Kienle Rede und Antwort. Kommentiert wird das Rennen von Dirk Froberg. Besonders: Per Whatsapp (0162/2405264) und Mail (heimspiel@hr.de) besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich an einem Gewinnspiel zu beteiligen.

Auf hessenschau.de gibt es neben einem Live-Ticker natürlich auch die wichtigsten Ereignisse des Rennens in kompakten Bericht. Auch wird es eine Kamera am Römerberg geben, in der die Zieleinläufe der Altersklasse-Athletinnen und -Athleten bis 18.30 Uhr zu sehen sind.

Besonders: Das hr-fernsehen überträgt den Ironman auch mit Live-Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Interessierte. Zu empfangen ist Audiodeskription auf den digitalen Verbreitungswegen über Satellit, Kabel, terrestrisch und IPTV. Der separate Tonkanal kann einfach über das Menü des Empfangsgeräts zugeschaltet werden.

Das sind die Favoriten

Bei seinem bisher letzten Auftritt in Frankfurt, 2019, erlebte Patrick Lange ein ziemliches Fiasko. Erst ging der Bad Wildunger mit Magen-Darm-Problemen an den Start, dann bremste ihn auf dem Rad ein Reifenschaden aus. Letztlich reichte es beim Sieg von Jan Frodeno nur zu Rang elf, "in den Sand gesetzt" habe er das Rennen, sagte Lange damals am hr-sport-Mikrofon. Diesmal soll alles anderes werden, der Nordhesse will angreifen. Seine Rippenblessur, die er sich bei der Challenge Roth im Schwimm-Getümel zuzog, soll längst kein Problem mehr darstellen. Er geht mit der Startnummer eins ins Rennen.

Leicht wird es für Lange jedoch nicht, die Konkurrenz unter den rund 90 Profis ist ausgesprochen groß. Unter anderem sind auch der Norweger Kristian Blummenfelt, die US-Amerikaner Matt Hanson, Colin Szuch und Trevor Foley sowie der Kanadier Jackson Laundry dabei - allesamt Spitzenkräfte ihres Fachs.

Und die Frauen?

Vergangenes Jahr gewann Sarah True den Ironman in Frankfurt. Ihren Erfolg in Hessen aber wird die US-Amerikanerin frühestens 2025 verteidigen können. Der Grund: Während die männlichen Ironman-Prominez vergangenes Jahr nicht in Frankfurt an den Start ging, ist das diesmal bei den Frauen der Fall.

Deren Ironman-EM fand bereits Anfang Juni in Hamburg statt. Jährlich wechselt dies nun hin und her zwischen Männern und Frauen. In Frankfurt treten daher lediglich die weiblichen Age-Grouper an.

Die wichtigsten Sperrungen rund um das Rennen

Während der Langener Waldsee für Nicht-Teilnehmer am 18. August geschlossen bleibt und es für den Ironman abschließenden Marathon in Frankfurts Innenstadt rund um das Mainufer zu Mobilitätseinschränkungen kommt, sorgt gerade der 180 Kilometer lange Rad-Abschnitt für etliche Sperrungen und Verkehrsbehinderungen.

Die Radstrecke führt vom Langener Waldsee zuerst in die Frankfurter Innenstadt. Über die Hanauer Landstraße geht es wieder hinaus aus der City, ehe etwa Hochstadt, Wachenbuchen, Nidderau und Altenstadt passiert werden. Der nördlichste Punkt des Ironman-Tages ist Stammheim, von dort geht es zurück Richtung Frankfurt.

Interaktive Karte der Sperrzeiten Hier kommt es zu Sperrungen während des Ironman Frankfurt 2024.

In Frankfurt führt die Ironman Radstrecke entlang der Friedberger Landstraße und der Konrad-Adenauer-Straße bis zur Konstablerwache und von dort weiter bis zum Main. Der abschließende Marathon findet schließlich an beiden Seiten des Mainufers stat. Zieleinlauf ist auf dem Römerberg.