Handball-Experten Lichtlein und Kretschmar im heimspiel! Handball-Experten Carsten Lichtlein und Lucie-Marie Kretzschmar im heimspiel!

Die deutschen Handballer treffen mit den beiden Hessen Timo Kastening und Johannes Golla heute auf Favorit Dänemark. Kein Grund, in Ehrfurcht zu erstarren, finden die Experten Carsten Lichtlein und Lucie-Marie Kretzschmar im hr-heimspiel!.

Carsten Lichtlein sollte es doch ganz genau wissen, schließlich ist er Welt- und Europameister, Rekordspieler der Bundesliga sowieso und noch immer dabei im deutschen Handball-Kosmos als Torwarttrainer des hessischen Spitzenreiters MT Melsungen. Ob die deutschen Handballer bei der gerade laufenden WM also tatsächlich den Titel holen können, wurde der ehemalige Nationaltorwart im hr-heimspiel! am Montag gefragt. Seine Antwort fiel knapp wie eindeutig aus: "Ja, die Qualität ist da."

Nach drei teils mühsam errungenen Siegen in der Vorrunde wartet auf die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am heutigen Dienstag (20.30 Uhr/live im Ersten) der erste richtige Härtetest dieser Weltmeisterschaft. Oder anders gesagt: der Härtetest unter den Härtetests. Im dänischen Herning geht es gegen Dänemark, den Topfavoriten auf den Titel. Im vergangenen Jahr hatte das DHB-Team sowohl im Halbfinale bei der Heim-EM als auch im Olympia-Endspiel von Paris gegen die Auswahl um Welthandballer Mathias Gidsel verloren.

Carsten Lichtlein, Bundesliga-Rekordspieler und aktueller Torwarttrainer der MT Melsungen.

Kretzschmar: "Die Jungs haben keinen Druck"

Timo Kastening, Rechtsaußen in Melsungen und beim DHB-Team, sieht seine Mannschaft, die vom Hessen Johannes Golla als Kapitän angeführt wird, daher auch eindeutig in der Außenseiterrolle: "Wenn Deutschland zehnmal gegen Dänemark spielt, dann verliert Deutschland achtmal."

Lucie-Marie Kretzschmar, Rückraumspielerin bei der HSG Bensheim/Auerbach in der Frauen-Bundesliga, glaubt dennoch an eine Überraschung. "Für solche Spiele bist du doch Sportler", sagte die 24-Jährige im hr-heimspiel! und führte aus: "Genau das ist deine Time to Shine. Die Jungs haben keinen Druck."

Lucie-Marie Kretzschmar, Spielerin der HSG Bensheim/Auerbach.

Lichtlein sieht deutsches Torhüterduo als großes Plus

Kretzschmar, Tochter von Handball-Ikone Stefan Kretzschmar, erwartet zudem insgesamt eine "machbare Hauptrundengruppe" für die deutsche Auswahl. Die anderen Gegner sind am Donnerstag Italien sowie am Samstag Tunesien, zwei in der Tat machbare Kontrahenten.

So könnte es am heutigen Abend, wie der 44-jährige Lichtlein mutmaßt, sogar schon um den Gruppensieg gehen. Allerdings: "Im Vergleich zur Vorrunde müssen wir uns steigern", so der Melsunger Torwartcoach, der da explizit die beiden Deutschen unter der Latte ausnimmt. "Man braucht immer zwei gute Torhüter, die haben wir", sagte Lichtlein über Andreas Wolff und David Späth, eines der stärksten, wenn nicht das stärkste Torhüter-Duo der WM.