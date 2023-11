Handball Handball-Europacup: Flames ziehen in Europapokal-Gruppenphase ein Stand: 19.11.2023 18:11 Uhr

Die HSG Bensheim/Auerbach hat Vereinsgeschichte geschrieben: Im Rückspiel in Oldenburg machten die Flames den Einzug in die Gruppenphase der EHF European League klar.

Die HSG Bensheim/Auerbach hat sich einen großen Europacup-Traum erfüllt: Das Team zog am Sonntag in die Gruppenphase der EHF European League ein. Möglich machte das das 28:25 beim VfL Oldenburg. Das Hinspiel hatten die Flames am vergangenen Wochenende bereits mit 27:19 gewonnen.

Ahlgrimm: "Es ist was Besonderes"

Die Partien gegen den Liga-Konkurrenten waren die ersten europäischen Auftritte der Bensheimerinnen überhaupt. "Es ist was Besonderes, international zu spielen und in die Gruppenphase einzuziehen", hatte Trainerin Heike Ahlgrimm bereits nach dem Hinspiel verlauten lassen. In jener Gruppenphase wird es die HSG dann erstmals mit Teams aus dem Ausland zu tun bekommen.