Larsson und Marmoush treffen Frankfurt macht nächsten Schritt Richtung Achtelfinale Stand: 28.11.2024 22:55 Uhr

Eintracht Frankfurt hat in der Europa League den nächsten Sieg eingefahren. Beim FC Midtjylland machten sich die Hessen zwischenzeitlich selbst das Leben schwer, profitierten dann aber vom Videobeweis.

Eintracht Frankfurt hat in der Ligaphase der Europa League die nächsten drei Punkte eingefahren. Das Team gewann am Donnerstagabend beim dänischen Meister FC Midtjylland mit 2:1 (1:0). Für die Frankfurter trafen Hugo Larsson (7. Minute) und Omar Marmoush (57./Handelfmeter), der Treffer für Midtjylland war ein Eigentor von Nnamdi Collins (48.).

Larsson wartet nicht lange

Trainer Dino Toppmöller wechselte im Vergleich zum Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen auf vier Positionen - mit Larsson, Mo Dahoud, Niels Nkounkou und Farès Chaibi waren gleich vier Mittelfeld-Akteuere neu dabei. Außerdem stellte der Coach auf Dreierkette um.

Und das trug schnell Früchte: Auf eine Balleroberung von Tuta folgte eine sehenswerte Kombination von Larsson, Hugo Ekitiké und Marmoush, die der Schwede zum 1:0 vollendete (7.). Im Anschluss verdienten sich die Frankfurter den Treffer nachträglich durch einen dominanten Auftritt. Midtjylland ließ zwischenzeitlich sehr viele Räume, aus denen die Eintracht aber zu wenig machte. Larsson versuchte es nach einer Marmoush-Ecke aus spitzem Winkel (16.), Dahoud zielte aus der Ferne zwei Mal zu ungenau (18./32) und Arthur Theate tauchte im gegnerischen Strafraum auf, scheiterte von Marmoush freigespielt aber an FCM-Torwart Elias Olafsson (27.).

Nach einer halben Stunde bekommt Trapp Arbeit

Nach gut einer halben Stunde berappelten sich die Hausherren und kamen zu ersten Chancen. Adam Buksa hatte in zentraler Position zu viel Platz, Eintracht-Keeper Kevin Trapp war allerdings zur Stelle (35.). Nur drei Minuten später war es wieder Buksa, der nach einer Ecke nur knapp am Tor vorbeiköpfte. Obwohl die Eintracht in dieser Phase zu passiv agierte, hätte sie noch vor der Pause auf 2:0 stellen könnnen: Ekitiké erkämpfte sich den Ball und schickte Marmoush, der freistehend über den Kasten schoss (43.). So blieb es bei der knappen Pausenführung.

Die nächste gute Gelegenheit folgte direkt nach Wiederanpfiff: Nkounkou verpasste eine gefährliche flache Hereingabe nur knapp. Und auf einmal war Midtjylland doch im Spiel: Mikel Gogorza versuchte es mit einer Flanke, Collins wollte blocken und fälschte den Ball so unglücklich ab, dass er hinter Trapp unhaltbar ins Tor fiel - 1:1 (48.).

Marmoush verwandelt Handelfmeter

Der strauchelnden Eintracht kam dann der VAR zu Hilfe. Einen Schuss von Marmoush blockte Ousmane Diao im Strafraum mit der Hand, nach Video-Studium entschied Schiedsrichter Craig Pawson auf Elfmeter. Marmoush ließ sich diese Chance nicht nehmen und stellte auf 2:1 (57.). Im Anschluss gelang es der Toppmöller-Elf lange, die Dänen vom eigenen Tor fernzuhalten.

Und sogar wieder selbst zu Chancen zu kommen: Der glücklose Ekitiké drosch einen Ball aus aussichtsreicher Position ans Außennetz (72.). In der 75. Minute landete eine Flanke des eingewechselten Rasmus Kristensen, einst selbst Spieler in Midtjylland, beim ebenfalls eingewechselten Can Uzun, der aber neben das Tor köpfte. Einen Schreckmoment mussten die Frankfurter aber doch noch überstehen, als Buksa das Tor nur knapp verfehlte (81.) - dann war der Auswärtssieg in trockenen Tüchern.

Eintracht mit Europa-League-Rekord

Durch den Sieg hat die Eintracht nun 13 Punkte auf dem Konto und ist auf dem besten Weg, direkt ins Achtelfinale der Europa League einzuziehen. Außerdem haben die Hessen eine Bestmarke eingestellt: Sie sind nun saisonübergreifend seit 18 Europa-League-Spielen ungeschlagen. Das schaffte zuvor nur der FC Chelsea. In der nächsten internationalen Partie in zwei Wochen in Lyon kann sich die Eintracht den alleinigen Rekord schnappen.