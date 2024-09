Kantersieg in Potsdam Eintracht-Fußballerinnen erfüllen die Pflicht: Klarer Sieg in Potsdam Stand: 22.09.2024 15:56 Uhr

Die Eintracht Frankfurt Frauen gewinnen souverän in Potsdam und klettern damit vorerst sogar an die Tabellenspitze. Kommendes Wochenende jedoch wartet die erste richtige Prüfung in der Frauen-Bundesliga.

Ein Sieg war das Ziel, ein klarer Erfolg ist es geworden: Die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt gaben sich am Sonntagmittag keine Blöße und gewannen bei Turbine Potsdam souverän mit 6:0 (1:0). Laura Freigang erzielte die Führung vor der Pause (13.), Nicole Anyomi legte nach dem Seitenwechsel einen Doppelpack zum 3:0 (67.) und 4:0 (73.) nach.

Zwischenzeitlich hatte Freigang noch einen Elfmeter verschossen (26.) sowie Emilie Bernhardt einen Versuch der Frankfurterin Nadine Riesen ins eigene Netz befördert (62.). Für den Endstand sorgte Kapitänin Freigang mit einem Doppelpack höchstpersönlich (84. und 90.+1). "Wir waren von der ersten Minute bis zum Ende total dominant, haben nichts zugelassen und Potsdam vor große Herausforderungen gestellt", lobte Eintracht-Coach Niko Arnautis.

Nächste Woche gegen den VfL Wolfsburg

Die Hessinnen galten schon vor dem Anpfiff aus klare Favoritinnen, wenngleich es in der vergangenen Woche lediglich zu einem Remis in Leverkusen gereicht hatte. Doch wer tatsächlich die Topteams aus Wolfsburg und München in dieser Saison ärgern will, der muss eben Partien wie bei Aufsteiger Potsdam für sich entscheiden. Mission erfüllt! "Ein 6:0 ist nicht selbstverständlich", merkte Arnautis noch an.

Nach nun drei Ligaspielen haben die Frankfurterinnen nun gute sieben Punkte gesammelt und sind damit - zumindest vorübergehend - Tabellenerster. Wolfsburg kann am Sonntagabend noch vorbeiziehen, der FC Bayern am Montagabend. Kommenden Sonntag wiederum wartet auf die Eintracht das Highlight-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg.