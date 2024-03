Eintracht-Frauen wollen ins Finale DFB-Pokal - "Der Wettbewerb ist total geil" Stand: 06.03.2024 10:04 Uhr

Noch ein Spiel trennt die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt vom DFB-Pokalfinale. Im Halbfinale wartet mit dem FC Bayern München ein ziemliches Brett. Am Wochenende kann die Eintracht schon einmal üben.

Fast drei Jahre ist es nun her, dass die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt im Finale um den DFB-Pokal standen. Nach großem Kampf verloren die Hessinnen damals mit 0:1 gegen den Favoriten VfL Wolfsburg in der Verlängerung, so richtig nach Pokal-Endspiel fühlte sich das damals aber nicht an: Aufgrund der Corona-Pandemie waren keine Zuschauer im Stadion in Köln zugelassen, das Finale fand als Geisterspiel statt.

Im Frühjahr 2024 hat die Eintracht nun wieder die Chance, ins Finale einzuziehen, das diesmal auch vor Zuschauern stattfinden wird. Mit 4:1 schlug die Eintracht den Underdog MSV Duisburg und steht nun unter den letzten vier. "Der Wettbewerb ist total geil, wir haben da Bock drauf", freute sich Trainer Niko Arnautis nach dem Spiel. "Vor drei Jahren waren wir im Finale, zu Coronazeiten. Jetzt sind wir noch ein Spiel weg von dem großen Ziel, und eventuell auch davon, den Pokal mitzunehmen."

"Bayern ist ein sehr guter Gegner"

Der Sieg gegen den MSV war indes wenig überraschend, ein Pflichtsieg eher, schließlich sind die Duisburgerinnen in der Tabelle abgeschlagen Letzter, haben überhaupt erst vier Punkte geholt. Alles andere als ein Erfolg wäre also ein Desaster gewesen. Auch wenn Arnautis betont: "So ein Pokalspiel ist nicht einfach. Das haben wir gut gemacht heute und auch die Chancen genutzt."

Im Halbfinale wartet indes ein anderes Kaliber auf die Eintracht, die Hessinnen reisen zum amtierenden Deutschen Meister FC Bayern München. Ein Hammerlos, Mut macht allerdings, dass die Eintracht in der jüngeren Vergangenheit oft gut gegen den FCB aussah. "Bayern ist ein sehr guter Gegner. Es ist nicht einfach gegen sie. Für sie gegen uns aber auch nicht.", sagte Prasnikar.

"Zieht den Bayern die Lederhosen aus"

Die 25-jährige sagte das übrigens noch vor der Auslosung, denn auch in der Liga am kommenden Wochenende ist der FC Bayern der Gegner. Eine gute Generalprobe fürs Halbfinale am 30. März. Die Fans gaben in jedem Fall schon einmal das Motto vor. Während Prasnikars Post-Match-Interview sangen sie im Hintergrund: "Zieht den Bayern die Lederhosen aus."