Eintracht-Frauen vor letztem Hinrundenspiel Eintracht-Frauen vor letztem Hinrundenspiel gegen Leipzig: Titelchance und Fan-Proteste

Eintracht-Frauen vor letztem Hinrundenspiel gegen Leipzig: Titelchance und Fan-Proteste Stand: 09.12.2024 11:57 Uhr

Zum Ende der Hinrunde können die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt mit einem Sieg gegen Leipzig auf Platz eins springen. Getrübt wird die Stimmung nur von Verletzungen und der Ansetzung des Spiels.

Der Winter hat schon lange Einzug gehalten in Deutschland, doch trotzdem wird in diesen Tagen die Herbstmeisterschaft ausgerufen. Und jenen inoffiziellen Titel können die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt erringen. Mit einem Sieg am Montagabend gegen RB Leipzig (18 Uhr) würden die Hessinen nach dem Ende der Hinrunde in der Frauen-Bundesliga auf Rang eins springen. Denn der VfL Wolfsburg hat am Wochenende 0:1 in Leverkusen verloren.

Der derzeitige Spitzenreiter Bayern wäre in diesem Fall zwar punktgleich, die SGE hat aber die bessere Tordifferenz. Trainer Niko Arnautis gibt die Marschroute vor: "Für uns gilt es, für die letzten beiden Spiele in diesem Jahr noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren und auf den Punkt für unsere Aufgaben mit und gegen den Ball da zu sein." Nach der Partie gegen die Leipziger geht es schon am kommenden Freitag zum Jahresausklang nach Jena.

Gute Nachrichten von Stina Johannes

Beim Personal sieht es bei der Eintracht nicht so gut aus: Barbara Dunst hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Geraldine Reuteler muss zudem wegen einer Wadenverletzung passen. Einzig gute Nachrichten gibt es von Torhüterin Stina Johannes, die trotz ihrer muskulären Probleme zum Spiel fit werden könnte.

Definitiv erscheinen werden die treuen Fans der Mannschaft, zum Beispiel der Gruppierung "Nutrias Bande". Sie ist seit 2018 aktiv und äußert sich immer wieder zu sportpolitischen wie gesellschaftlichen Themen. Beim Spiel gegen Leipzig werden die Fans wieder auf die Problematik von Montagsspielen aufmerksam machen.

Termin sorgt für Fan-Proteste

"Montagsspiele bedeuten für uns, dass weniger Menschen ins Stadion kommen können. Vor allem auswärts fahren bedeutet immer Urlaub nehmen oder anderweitig flexibel sein zu können, sonst kann man nicht zum Spiel", äußerte sich die Gruppe in einem Interview auf dem Blog "Bolztribüne". Sie hat ein festes Banner mit dem Konterfei von Garfield, auf dem steht: "I hate mondays".

Bleibt für die Eintracht zu hoffen, dass es an dem ungeliebten Termin zu Wochenstart zumindest etwas zu feiern gibt - den Herbstmeistertitel mitten im Winter.