3. Liga | Remis gegen Saarbrücken SV Wehen Wiesbaden wieder sieglos gegen Saarbrücken Stand: 11.04.2025 20:57 Uhr

Der SV Wehen Wiesbaden tritt in der Dritten Liga weiterhin auf der Stelle. Im eigenen Stadion kommen die Hessen am Freitagabend trotz einer Führung wieder nicht zu einem Dreier.

Sechs Spiele sind die Drittliga-Fußballer des SV Wehen Wiesbaden nun schon ohne Sieg. Zwar zeigte die Mannschaft von Trainer Nils Döring gegen den Aufstiegsanwärter 1. FC Saarbrücken am Freitagabend eine ordentliche Leistung, zu mehr als einem 1:1 (1:0) aber reichte es wieder nicht. Die Wiesbadener, aktuell zwar noch Tabellenelfter, müssen nun zuschauen, ob und wie sehr die Konkurrenz im Abstiegskampf am Wochenende näherkommt. Keine Frage, die Luft wird immer dünner, auch Coach Döring dürfte zunehmend unter Druck geraten.

Taffertshofer-Treffer reicht nicht

In der ersten Hälfte war der Aufstiegsanwärter aus dem Saarland zwar spielbestimmend, die Hintermannschaft des SVWW aber stand stabil. Und vorne schlugen die Gastgeber eiskalt zu. Emanuel Taffertshofer traf von der Strafraumgrenze zur Führung (38.) und feierte seinen Treffer anschließend mit dem Ball unter dem Trikot, der Baby-Jubel.

Die Führung gab den Hessen nun noch mehr Sicherheit, direkt nach der Pause verpasste Fatih Kaya erst das 2:0 (46.), ehe fünf Minuten später der Ball doch im Netz zappelte - allerdings lag eine Abseitsstellung vor. Doch Saarbrücken wäre kein Spitzenteam, wenn es nicht immer an seine Chance glauben würde. So kamen die Gäste zum in dieser Phase nicht mehr ganz so verdienten Ausgleich. Florian Krüger traf (58.). In der Folge wollte keinem Team mehr der Lucky Punch gelingen.