News im Ticker Deadline-Day: Eintracht an Dahoud dran Stand: 30.08.2024 10:08 Uhr

Holt Eintracht Frankfurt noch einen Neuzugang? Steht Omar Marmoush vor dem Verkauf? Und wie sieht es bei Darmstadt 98 aus? Im großen Liveticker zum Deadline-Day berichtet Stephan Reich ab 10 Uhr über alle Transfers, Gerüchte und was ihm sonst noch einfällt.

30.08.24, 08:51 Uhr: Alle Transfer-News im Deadline-Day-Ticker

Bei Eintracht Frankfurt deutet sich ein wilder letzter Transfertag an – mal wieder. Wechselt Omar Marmoush noch auf die Insel? Ist Eric Dina Ebimbe die interne Lösung fürs zentrale Mittelfeld? Oder schafft er doch noch den Absprung nach Italien? Stephan Reich berichtet in unserem Transferschlussticker ab 10 Uhr über aktuelle und vergangene Last-Minute-Geschäfte, über Fax-Geräte und Detari-Millionen.

30.08.24, 10:08 Uhr: Eintracht an Dahoud dran

Überraschende Namen tauchen aber nicht nur hier in der Ticker-Redaktion auf, sondern auch bei Eintracht Frankfurt. Nach der Verletzung von Oscar Hjölund könnte im zentralen Mittelfeld noch etwas passieren, das war klar. Statt dem Italiener Edoardo Bove ist nun aber Ex-Borusse (Dortmund und Gladbach) Mo Dahoud plötzlich das neue heiße Eisen. Laut Sky haben die Gespräche mit Brighton, wo der 27-Jährige einen schweren Stand hat, Fahrt aufgenommen.

Mo Dahoud war zuletzt an den VfB Stuttgart ausgeliehen.

30.08.24, 09:59 Uhr: Here we go!

"Here weg go!", sagt man dann wohl heute zum Ticker-Start. Was passiert noch bei Hessens Fußball-Klubs? Hier gibt’s alle wichtigen News und Nicht-News des Tages. Einen ersten kleine Dämpfer gibt es auch schon zu vermelden: Der wirklich witzige Stephan Reich muss noch das kranke Kind versorgen und steigt erst gegen 12 Uhr ins Tickergeschäft ein. Bis dahin übernehmen die nicht ganz so witzigen Ron Ulrich und Gerald Schäfer.

29.08.24, 12:32 Uhr: Bericht: Buta-Deal quasi perfekt

Aurelio Buta steht kurz vor einem Wechsel zu Stade Reims. Wie die Bild berichtet, sind sich alle Parteien über eine Leihe des Portugiesen einig. Die Franzosen sollen sich zudem eine Kaufoption in Höhe von rund fünf Millionen Euro für den Rechtsverteidiger gesichert haben. Der Transfer soll zeitnah verkündet werden. Buta war vor zwei Jahren aus Antwerpen nach Frankfurt gewechselt. Seine rechte Seite wird seit Beginn der neuen Saison aber vom Dänen Rasmus Kristensen beackert.