FSV und OFC Das Hessen-Duell an der Regionalliga-Spitze wird immer heißer Stand: 13.10.2024 15:02 Uhr

Kaum klettert Kickers Offenbach in der Regionalliga Südwest an die Spitze, schlägt der FSV Frankfurt zurück. Das Duell um die Tabellenführung wird immer heißer. Denn beide Teams haben einen Lauf.

Besser ging es eigentlich nicht. Flutlicht, Freitag, Bieberer Berg, ein am Ende nach schwieriger erster Halbzeit deutlicher Sieg gegen den FC Homburg, Tabellenführer. Für Kickers Offenbach war es ein nahezu perfekter Freitag. Einer der eben aufgezählten Umstände hielt aber gerade einmal 24 Stunden. Denn am Samstag schnappte sich der FSV Frankfurt mit einem Sieg über die Eintracht-U21 die Tabellenführung der Regionalliga Südwest wieder zurück.

Das Hessen-Duell an der Spitze der Liga, es wird immer heißer. Nach zwölf Spieltagen führen die Bornheimer die Tabelle mit 27 Punkten an, erster Verfolger sind weiter die Offenbacher mit 25 Punkten. Beide Teams vom Main haben einen mehr als formidablen Start in die Saison hingelegt. Seit dem sechsten Spieltag heißt der Spitzenreiter immer entweder FSV oder OFC.

Neidhart: "War ein ganz wichtiger Sieg"

Und langsam aber sicher entfernen sich beide Teams damit auch von der Konkurrenz. Die Zweitvertretungen von Hoffenheim und Freibug können zwar noch folgen, gerade die hochgehandelten Homburger haben am Bieberer Berg am Freitag beim 5:1 aber eine schmerzhafte Packung erhalten.

Auch wenn das Ergebnis am Ende besonders aufgrund der ersten Halbzeit zu hoch ausfiel, war der Heimsieg des OFC ein Statement. "Das war ein ganz wichtiger Sieg, über den wir uns alle sehr freuen", bekräftigte daher auch Coach Christian Neidhart und benannte das Erfolgsrezept der Kickers: "Das, was uns in dieser Saison auszeichnet, ist die Mentalität."

FSV jetzt gegen Homburg

Das könnte man jedoch auch eins-zu-eins auf den FSV übertragen. Die Bornheimer besiegten am Samstag absolut souverän die Zweitvertretung der Eintracht mit 3:1. Die U21 des Bundesligisten ist in dieser Spielzeit zwar weit von der Klasse der vergangenen Saison entfernt, der FSV besiegte die Eintracht dennoch im Stile eines Spitzenteams. Die Belohnung: die schnelle Rückkehr an die Tabellenspitze.

So geht das derzeit Spieltag für Spieltag. Und so werden auch am kommenden Wochenende wieder die Augen auf die beiden hessischen Teams gerichtet sein. Patzt dieses Mal jemand? Vorlegen darf am Freitag nun der FSV. Der Gegner der Elf von Trainer Tim Görner: der FC Homburg.