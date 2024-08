Darmstadt 98 vor dem Pokal-Auftakt Darmstadt 98 vor dem Pokal-Auftakt: Lieberknecht und der Traum von der Pokalreise Stand: 16.08.2024 16:11 Uhr

Nach dem Fehlstart in der Liga will sich der SV Darmstadt 98 in der ersten Runde des Pokals bei Regionalligist Ottensen schadlos halten. Trainer Torsten Lieberknecht mahnt Respekt vor dem Gegner an – und träumt von einer Reise nach Berlin.

Nein, sonderlich besorgt wirkte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Spiel gegen Teutonia Ottensen nicht. Zwei Niederlagen setzte es zuletzt zum Auftakt für die Hessen in der zweiten Bundesliga, mit Ottensen wartet nun am Sonntag (15.30 Uhr) ein Regionalligist im Pokal. War da nicht was?

Zur Erinnerung: Im Vorjahr waren die Lilien in der ersten Runde an Homburg, ebenfalls Regionalligist, gescheitert. Die Devise der Lilien in diesem Jahr: Wiederholen verboten! "Wir müssen das Spiel gewinnen. Mit dem nötigen Respekt für Ottensen, aber natürlich sollte uns ein Ausscheiden wie im Vorjahr nicht passieren", sagte Lieberknecht.

Lieberknecht: "Sie haben einige erfahrene Jungs dabei"

Das wäre der Stimmung im Umfeld ganz sicher nicht zuträglich, sonderlich wahrscheinlich ist es aber auch nicht. Ottensen kickt nicht nur zwei Klassen tiefer, sondern hat seinerseits einen ordentlichen Fehlstart hingelegt. Mit nur einem Punkt aus drei Spielen dümpeln die Hanseaten im Tabellenkeller.

"Sie haben einige erfahrene Jungs dabei. Sie haben eine ordentliche Schnelligkeit im Team", warnt Lieberknecht dennoch. "Da müssen wir die Kontersituationen gut verteidigen und auf die Restverteidigung achten." Schon unter der Woche warnte verteidiger Clmens Riedel: "Wir dürfen das Verteidigen nicht vergessen."

Nicht dabei mittun können neben dem langzeitverletzten Fabian Holland der erkrankte Klaus Gjasula sowie Sergio Lopez mit Oberschenkelproblemen und Ersatztorwart Alexander Brunst. Das Tor hüten wird übrigens Karol Niemczycki. "Das haben wir klar so kommuniziert, dass er im Pokalwettbewerb spielen wird", erklärte Lieberknecht.

Pokalfinale als Traum

1.200 Fans begleiten die Lilien nach Hamburg, das Spiel wird am Millerntor-Stadion stattfinden. Und könnte, wenn es nach Lieberknecht geht, der Auftakt einer Pokalreise sein, wie sie vor zwei Jahren stattfand. Oder gar mehr. "Der DFB-Pokal ist ein herausragender Wettbewerb. Wenn du gute Leistungen bringst und ein wenig Losglück hast, dann kannst du auch als Underdog im Finale stehen. So wie es bei Kaiserslautern in der vergangenen Saison war. Das ist natürlich der Traum von jedem", so Lieberknecht.