Darmstadt 98 vor dem Hessen-Derby gegen Eintracht Frankfurt Darmstadt 98 vor dem Hessen-Derby gegen Eintracht Frankfurt: "Für die Fans das wichtigste Spiel des Jahres" Stand: 17.01.2024 20:38 Uhr

Die Lilien hängen in der Liga unten drin. Ein Sieg am Samstag im Derby gegen Eintracht Frankfurt könnte den Darmstädtern im Abstiegskampf aber einen richtigen Push geben, meint Lilien-Verteidiger Matej Maglica.

Ein bisschen Bammel hatten sie in Darmstadt doch vor dem Blitzeis. Deshalb trainierte die Mannschaft am Mittwoch extra eine Stunde früher. Das Motto: Vor dem so wichtigen Derby gegen Eintracht Frankfurt bloß kein Risiko eingehen. Und die Lilien wissen, worum es geht: "Für die Fans ist das Spiel gegen die Eintracht das wichtigste des Jahres", schätze Innenverteidiger Matej Maglica die Sache nach dem Training schon ganz richtig ein.

Schon vor einer Woche bei der 0:3-Niederlage gegen Dortmund spielte das Duell gegen die Eintracht eine Rolle. Die Lilien-Fans entrollten in der Kurve ein großes Transparent mit der Aufschrift: "Gebt uns den Derby-Sieg". Ein solcher könnte nicht nur emotional wichtig sein, sondern auch zur sportlichen Sprungfeder im Abstiegskampf werden: "Das ist ein echt wichtiges Spiel. Wenn wir das Derby wirklich gewinnen sollten, könnte es einen echten Push für uns geben", so Maglica.

Teuer verkaufen reicht nicht

Angesprochen auf die sehr ordentliche Leistung bei der unglücklichen 0:1-Niederlage zum Bundesliga-Auftakt im August in Frankfurt, sagte der Innenverteidiger: "Ja, da haben wir uns gut und teuer verkauft. Aber wir wollen uns nicht nur gut und teuer verkaufen, sondern diesmal das Spiel auch gewinnen." Man brauche die Punkte dringend, um am Ende in der Liga zu bleiben.

Der Kroate fiel in dieser Saison bislang durch einige gute Leistungen, aber auch zwei rote Karten auf. Ja, er gehe manchmal etwas härter zur Sache, aber er sei nicht unfair. Und in der Tat. Maglicas rote Karten relativieren sich bei genauerem Hinsehen.

Da war im September die Hinausstellung nach einem vermeintlichen Handspiel im Strafraum beim 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach, was eine Schiedsrichter-Fehlentscheidung war. Zudem Ende Oktober, beim bitteren 0:8 bei Bayern München, als Maglica Bayern-Torjäger Harry Kane in höchster Not foulte. Notbremse, wieder Rot. "Das war ein Fehler von mir, da hätte ich früher dran sein müssen. Daraus habe ich gelernt."

Keine spezielle Vorbereitung auf Götze und Kalajdzic

Nun geht es wieder gegen die Eintracht. Der Torschütze des Hinspiels im August beim 0:1 wird diesmal nicht wieder gegen die Lilien treffen. Denn Randal Kolo Muani spielt mittlerweile bei Paris Saint Germain. Doch auch andere Eintracht-Offensiv-Spieler könnten für die Lilien-Defensive gefährlich werden.

"Speziell vorbereitet habe ich mich auf Götze oder Kalajdzic jedoch nicht", verrät Lilien-Verteidiger Maglica. Um jeden Meter kämpfen wollen die Südhessen auch gegen die Eintracht wieder, wie zuletzt gegen Dortmund. Jetzt hoffen sie in Darmstadt nur noch, dass ausgerechnet im Derby nach zuletzt zehn sieglosen Spielen in Folge endlich wieder mal ein Dreier rausspringt.