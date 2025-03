DBBL Damen Basketball-Bundesliga: BC Marburg verpasst die Playoffs Stand: 15.03.2025 21:17 Uhr

Der BC Marburg hat sein letztes Hauptrunden-Spiel verloren und die Playoffs verpasst. Selbst bei einem Sieg wäre die Saison für die Mittelhessinnen aber vorbei gewesen.

Der BC Marburg hat die Überraschung verpasst und sein letztes Hauptrundenspiel in Osnabrück am Samstag verloren. Mit der 69:82-Pleite beim Tabellen-Vierten war auch klar: Die Playoffs finden in dieser Saison ohne die Mittelhessinnen statt. Selbst ein Sieg hätte dem BCM aber am Ende nicht weitergeholfen.

Um noch auf Tabellenplatz acht zu klettern, hätte Marburg gewinnen müssen und Nördlingen im Parallelspiel verlieren. Die Bayerinnen gaben sich gegen Liga-Schlusslicht Freiburg aber keine Blöße (85:63) und darf sich über die Playoff-Teilnahme freuen.