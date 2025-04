Comeback mit 44 Jahren Handball-Oldie Lichtlein pusht MT Melsungen zum Sieg Stand: 22.04.2025 20:29 Uhr

Ohne Kreuzband-Patient Nebojsa Simic und weitere verletzte Leistungsträger setzt sich die MT Melsungen im Viertelfinal-Hinspiel der European League gegen Bidasoa Irun durch. Matchwinner wird Handball-Rentner Carsten Lichtlein.

Am Ende musste es halt der Weltmeister richten: Die MT Melsungen hat am Dienstagabend das Viertelfinal-Hinspiel gegen Bidasoa Irun gewonnen und sich damit alle Chancen aufs Final Four und sogar den Titel bewahrt. Matchwinner beim umkämpften 28:27-Sieg gegen die Basken wurde dabei einer, der eigentlich längst im Ruhestand ist: Carsten Lichtlein, 44 Jahre alt.

Lichtlein direkt mittendrin

Da Stammtorhüter Nebojsa Simic, wie am Dienstag bekannt wurde, mit einem Kreuzbandriss mehrere Monate ausfällt, kam Handball-Rentner Lichtlein zu einem unerwarteten Comeback. Der frühere Welt- und Europameister rückte zunächst für Simic in den Kader – und Mitte der zweiten Hälfte dann auch zwischen die Pfosten.

Lichtlein, der seine aktive Karriere im Sommer 2022 beendet hatte und seitdem als Torwart-Trainer in Melsungen arbeitet, ersetzte den bis dahin glücklosen Adam Morawski und war direkt mittendrin im Geschehen. Richtig rund sahen seine Bewegungen nach insgesamt 705 Bundesliga-Spielen und fast drei Jahren in Profi-Rente zwar nicht mehr aus, mit vier gehaltenen Würfen hatte der Schlussmann aber großen Anteil am Erfolg. Alleine seine Anwesenheit schien die Bartenwetzer zu beflügeln.

Gebeutelte MT darf hoffen

Die MT, die am Dienstag neben Kreuzband-Patient Simic kurzfristig auch auf Dainis Kristopans und Nikolaj Enderleit verzichten mussten, tat sich gegen Irun vor allem zu Beginn der zweiten Hälfte enorm schwer und lag trotz einer Zwei-Punkte-Halbzeitführung zwischenzeitlich mit vier Treffern zurück. Mit der Einwechslung von Lichtlein ging aber noch einmal ein Ruck durch das gebeutelte Team.

Das Rückspiel steigt am kommenden Dienstag (21 Uhr) in Spanien. Eine schwierige, für die MT mit einer solchen Moral aber definitiv nicht unlösbare Aufgabe.