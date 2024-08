News im Ticker : Liveticker zum Ironman Frankfurt 2024 Stand: 18.08.2024 06:06 Uhr

Der Ironman Frankfurt 2024 im Liveticker: Hier gibt es alle Infos zum Rennen am 18. August.

18.08.24, 06:06 Uhr: Es kann losgehen!

Einen schönen guten Morgen! Das Wetter ist bescheiden, die Vorfreude dennoch groß. Die 22. Auflage des Ironman Frankfurt steht an. Um 6.25 Uhr starten die Profis am Langener Waldsee ins Wasser, bereits um 6.10 Uhr beginnt die Live-Übertragung im Hessischen Rundfunk und im Stream. In diesem Liveticker versorgen wir Euch zudem mit den wichtigsten Infos zum Rennen. Es stehen 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein abschließender Marathon auf dem Programm der mehr als 3000 Athletinnen und Athleten. Ziel ist der Römerberg in Frankfurt. Es kann losgehen!

16.08.24, 14:57 Uhr: Hallo, liebe Ironman-Fans!

An dieser Stelle gibt es am 18. August den Liveticker zur 22. Auflage des Ironman Frankfurt. Los geht's am frühen Morgen gegen 6.15 Uhr!