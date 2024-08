News im Ticker : Deutscher führt Ironman an: Lange mit Rückstand Stand: 18.08.2024 07:47 Uhr

Der Ironman Frankfurt 2024 im Liveticker: Hier gibt es alle Infos zum Rennen am 18. August.

18.08.24, 07:15 Uhr: Der Zwischenstand an der Spitze

Stand nach 13,5 Kilometern auf dem Rad:

1. Wilhelm Hirsch 01:06:41

2. Kacper Stepniak +0:29

3. Andrea Salvisberg +0:31

Hier geht es zum Livestream des Ironman.

18.08.24, 07:47 Uhr: "The Beast" türmt sich auf

Es geht das erste Mal richtig bergauf: "The Beast" in Bergen-Enkheim wartet auf die Spitzenathleten. Ein Anstieg, bei dem die Beine brennen. Am Streckenrand warten trotz des Schmuddelwetters schon einige Fans. Wilhelm Hirsch führt das Rennen weiterhin an, gibt auch auf dem Rad richtig Gas.

18.08.24, 07:41 Uhr: Etliche Sperrungen rund um die Radstrecke

Der Ironman bringt nicht nur sportliche Höchstleistungen, sondern auch erhebliche Einschränkungen und Sperrungen im öffentlichen Personennahverkehr sowie auf den Straßen mit sich. Nicht nur am Frankfurter Mainkai, wo später am Tag der abschließende Marathon stattfindet, sondern vor allem rund um die Radstrecke. Eine Übersicht:

18.08.24, 07:37 Uhr: Hirsch weiter an der Spitze, Blummenfelt holt auf

Die Teilnehmer sind auf dem Rad und der Führende, Wilhelm Hirsch, ist bei der ersten Zeitmessung durch. Er hat mittlerweile eine halbe Minute Vorsprung. Bereits auf Rang sechs ist mittlerweile Kristian Blummenfelt, der Norweger gibt auf dem Rad richtig Gas.

18.08.24, 07:33 Uhr: Blick auf die weiteren Favoriten

Noch ein Blick auf die weiteren Favoriten nach dem Schwimmen. Das hochgehandelte Trio aus den USA (Matt Hanson, Colin Szuch und Trevor Foley) hängt auch etwas hinterher. Hanson kam mit vier Minuten Rückstand aus dem Wasser, Szuch gar mit sechs, Foley mit sieben. Der Kanadier Jackson Laundry, auch einer der Favoriten, hat vier Minuten Rückstand. Besser aus dem Wasser gekommen ist Kristian Blummenfelt, er hat nur eine Minute Rückstand auf die Spitze.

18.08.24, 07:29 Uhr: Mit dem Rad in die Wetterau

Die Stars sind auf dem Rad unterwegs - und steuern nun erstmal auf Frankfurt zu, ehe es dann gleich in die Wetterau geht. 177 Kilometer müssen sie diesmal absolvieren, etwa drei Kilometer weniger als sonst. Grund sind Baustellen, die umfahren werden müssen und einige Kilometer an Weg kosten. Einen genauen Überblick von der Strecke findet Ihr hier:

18.08.24, 07:25 Uhr: Zwischenstand nach dem Schwimmen

Wilhelm Hirsch hat das Schwimmen in starken 48:56 Minuten absolviert. Menno Koolhaas (+0:19 Sekunden) und Andrea Salvisberg (+0:21 Sekunden) folgen knapp dahinter. Mitfavorit Kristian Blummenfelt hat derzeit 46 Sekunden Rückstand. Paul Schuster (+02:01 Minuten) und Patrick Lange (+04:04 Minuten) sind schon etwas weiter hintendran.

18.08.24, 07:13 Uhr: Deutscher führt nach dem Schwimmen

Wilhelm Hirsch aus Halle (Saale) kommt als Führender aus dem Wasser. Als Favorit auf den Sieg aber gilt er nicht. Die Konkurrenz ist ihm dicht auf den Fersen. Paul Schuster aus Darmstadt steigt mit rund zwei Minuten Rückstand aus dem Langener Waldsee. Patrick Lange folgt weitere zwei Minuten dahinter.

18.08.24, 07:06 Uhr: Die Weisheiten des Triathlons

Eine alte Triathlon-Regel: Beim Schwimmen kann man den Ironman nicht gewinnen, aber ihn bereits verlieren. Patrick Lange also sollte aufpassen, damit der Rückstand nicht zu groß wird. Schließlich hat er sich hohe Ziele gesetzt, er will endlich sein Heimrennen in Frankfurt gewinnen.

18.08.24, 07:00 Uhr: Feld zieht sich auseinander

Die Spitze gibt Gas, entsprechend ist sie wie an einer Perlenkette aufgereiht. Dahinter führt der Darmstädter Schuster die zweite Gruppe an, versucht den Rückstand nicht weiter anwachsen zu lassen. In Gruppe drei, in der sich Patrick Lange befindet, geht es etwas langsamer zu.

18.08.24, 06:50 Uhr: Schnelle Spitze im Schwimmen

Der kurze Landgang der Profis ist geschafft, die ersten Zeiten sind genommen: In Führung liegt Wilhelm Hirsch vor Andrea Salvisberg und Menno Koolhaas. Der Darmstädter Paul Schuster folgte im vorderen Feld mit rund 30 Sekunden Rückstand, Patrick Lange noch mal eine knappe Minute dahinter. Nun stehen noch rund zwei Kilometer Schwimmen an.

18.08.24, 06:43 Uhr: Lange im Verfolgerfeld

Patrick Lange ist einer der Favoriten auf den Sieg, zu den Top-Schwimmern im Profifeld aber gehört er nicht. Entsprechend befindet sich der Bad Wildunger nach rund 18 Minuten im Wasser auch nur in der zweiten Verfolgergruppe mit rund 1:15 Minuten Rückstand - ein mäßiger Beginn für ihn. Es geht für Lange nun darum, den Rückstand auf die Spitze möglichst klein zu halten. Besonders beim Ironman Frankfurt: Es gibt während des Schwimmens einen kurzen Landgang.

18.08.24, 06:38 Uhr: Olympiasiegerin Tertsch unter 3000 Age-Groupern

Nun wird's voll im Langener Waldsee. Die mehr als 3000 Age-Grouper sind ebenfalls gestartet. Unter ihnen natürlich viele, viele ambitionierte Starterinnen und Starter - unter anderem Lisa Tertsch. Die Darmstädterin gewann zuletzt bei den Olympischen Spielen in Paris die Goldmedaille mit der Mixed-Staffel im Triathlon.

18.08.24, 06:33 Uhr: Wo sind eigentlich die Frauen?

Wo sind eigentlich die Frauen? Bei den Profis diesmal nicht am Start. Die Ironman-EM der Frauen fand bereits Anfang Juni in Hamburg statt. Jährlich wechselt dies hin und her zwischen Männern und Frauen. In Frankfurt treten daher lediglich die weiblichen Altersklasse-Sportlerinnen an.

18.08.24, 06:27 Uhr: Das sind die Favoriten

Bevor das Rennen richtig in Gang kommt, noch ein Blick auf die Favoriten. Neben dem Nordhessen Patrick Lange sind etliche weitere Sieganwärter dabei. Das Feld ist so hochklassig besetzt wie selten.

18.08.24, 06:24 Uhr: Der Ironman ist eröffnet

Pünktlich geht's los, der 22. Ironman Frankfurt ist eröffnet. Die 88 Profis sind im Wasser, die Altersklasse-Athleten folgen gleich. Zuerst stehen 3,8 Kilometer Schwimmen im Langener Waldsee an.

18.08.24, 06:16 Uhr: 3000 Sportler, 3000 Volunteers

Vor Beginn ein paar harte Fakten: Neben den 88 Profis sind mehr als 3.000 Amateure aus 61 Nationen beim diesjährigen Ironman am Start, das Rennen ist ausgebucht. Rund 40 Prozent der Teilnehmer sind zum ersten Mal in Frankfurt dabei. Der älteste Starter ist 75, der jüngste 18 Jahre alt. Unbedingt erwähnenswert: Rund 3.000 Volunteers begleiten den Tag, damit er reibungslos verläuft.

18.08.24, 06:06 Uhr: Es kann losgehen!

Einen schönen guten Morgen! Das Wetter ist bescheiden, die Vorfreude dennoch groß. Die 22. Auflage des Ironman Frankfurt steht an. Um 6.25 Uhr starten die Profis am Langener Waldsee ins Wasser, bereits um 6.10 Uhr beginnt die Live-Übertragung im Hessischen Rundfunk (auch im Stream). In diesem Liveticker versorgen wir Sie zudem mit den wichtigsten Infos zum Rennen. Es stehen 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein abschließender Marathon auf dem Programm der mehr als 3.000 Athletinnen und Athleten. Ziel ist der Römerberg in Frankfurt. Es kann losgehen!

16.08.24, 14:57 Uhr: Hallo, liebe Ironman-Fans!

An dieser Stelle gibt es am 18. August den Liveticker zur 22. Auflage des Ironman Frankfurt. Los geht's am frühen Morgen gegen 6.15 Uhr!