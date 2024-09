BR24 Sport Zwei Platzverweise: FC Augsburg verliert turbulent gegen Mainz Stand: 21.09.2024 11:17 Uhr

Über 100 Minuten waren gespielt, als Schiedsrichter Sören Storks abpfiff: Zum Auftakt des 4. Spieltags der Fußball-Bundesliga verlor der FC Augsburg dramatisch zuhause gegen den FSV Mainz 05.

Von Karoline Kipper

Der FSV Mainz 05 hat in der Fußball-Bundesliga trotz langer Unterzahl in einem wilden Spiel seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen erkämpfte sich nach zuvor drei sieglosen Spielen zum Start ein 3:2 (2:1) beim FC Augsburg. Der FCA musste trotz 30 zu fünf Torschüssen die zweite Saisonniederlage einstecken.

Wie schon beim 3:1-Erfolg gegen Aufsteiger St. Pauli vergangene Woche setzte Augsburgs Trainer Jess Thorup auf ein 3-4-3 mit ganzen sechs Neuzugängen. Und die neue Formation würde auf dem Feld funktionieren, damit sei er zufrieden, erklärte Thorup vor Anpfiff: "Wir sind enger zusammen, da ist es schwieriger gegen uns zu spielen: Gegen den Ball, aber auch mit dem Ball haben wir mehr Möglichkeiten, da können wir eigentlich mal fünf, sechs oder sieben Tore schießen." In diesem Spiel fielen tatsächlich fünf Tore, drei allerdings für die Gäste aus Mainz.

Augsburg zu weit weg - Mainz geht in Führung

Zu Beginn ließen die Augsburger ihren Gegenspielern zu viel Platz. In der 13. Minute flankte Phillipp Mwene auf Armindo Sieb, der zum 1:0 einknöpfte. Die 21-jährige Leihgabe von Bayern München hatte vergangene Spielzeit zwölf Mal für die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Liga getroffen.

Eine Minute später überbrückten die Mainzer binnen weniger Sekunden das gesamte Spielfeld, den Konter verwandelte Jonathan Burkardt per Kopf zum 2:0. Beim insgesamt vierten Kopfballtor für die Mainzer an vier Spieltagen verteidigte der FCA ähnlich sparsam wie beim 1:0.

Erst der Anschluss, dann der erste Platzverweis

Nach einem Freistoß von Marius Wolf brachte Keven Schlotterbeck die Augsburger in der 25. Minute mit einem wuchtigen Schuss aus fünf Metern zurück ins Spiel. Danach schwächten sich die Mainzer selbst. Eine Minute und 49 Sekunden lagen zwischen einer gelben und einer gelb-roten Karte für Nadiem Amiri. Die erste bekam der Mittelfeldspieler wegen Meckerns, die zweite für ein taktisches Foul.

Doch in der zweiten Halbzeit waren es die Mainzer, die in Unterzahl mit ihrem dritten Torschuss auf 1:3 erhöhten. Für die Augsburger ist es bereits der zehnte Gegentreffer in dieser Saison. In der 57. Minute nutzte Dimitris Giannoulis die Überzahl der Augsburger aus und lief bis zur Grundlinie, wo er ungestört auf den frei stehenden Samuel Essende flankte. Der Mittelstürmer sprang unaufhaltsam zum Kopfball und zum 2:3 Anschlusstreffer.

Elfmeter in der Nachspielzeit wird zurückgenommen

In der 70. Minute verließ Samuel Essende, das Gesicht im Trikot vergraben, den Platz. Der Torschütze hatte kurz zuvor nach einem Zweikampf mit Dominik Kohr nachgetreten und für diese Unsportlichkeit glatt Rot gesehen.

Obwohl beide Mannschaften in der Schlussphase zehn Spieler auf dem Feld hatten, spielten vor allem die Augsburger. Robin Zentner verteidigte mit mehreren Paraden die knappe Führung des FSV Mainz 05. Die schönste Chance hatte Steve Mounié, der per Fallrückzieher ins rechte Eck zielte, doch der Torhüter der Gäste war da.

Zum Ende der Nachspielzeit gab es nochmal Aufregung um einen Zweikampf zwischen Silvan Widmer und Schlotterbeck. Erst entschied Schiedsrichter Sören Storks auf Elfmeter, doch nach mehreren Minuten in der Review-Area machte Storks seine Entscheidung rückgängig.

Quelle: BR24Sport 21.09.2024 - 08:55 Uhr