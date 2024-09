3. Jess Thorup und seine Truppe scheinen ihren Fans etwas bieten zu wollen und gehen die Partie überlegen an. Vom Start weg sammeln sie viel Ballbesitz und verlagern das Geschehen in die FSV-Hälfte.

1. Los geht's! Die komplett in Weiß spielenden Augsburger stoßen an. Die Gäste halten in dunkelblauen Trikots dagegen.

1. Spielbeginn

Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Vereine feierte Bo Henriksen sein Debüt an der Seitenlinie der Mainzer und konnte im ersten dänischen Bundesliga-Trainerduell direkt einen 1:0-Erfolg bejubeln. Daheim hatten die Augsburger gegen den FSV in jüngerer Vergangenheit aber meist die Nase vorne. Immerhin konnten sie sieben der letzten acht Duelle in der WWK ARENA für sich entscheiden.

Der 1. FSV Mainz 05 ist unter Bo Henriksen zu einer absoluten Ergebnismaschinerie geworden. Unter dem 49-Trainer verloren die Nullfünfer nur drei Ligaspiele. Die Pleite gegen Bremen war dabei die erste nach zuvor elf ungeschlagenen Bundesliga-Matches in Folge. Dementsprechend werden die Mainzer sicherlich alles daran setzen eine direkte Reaktion zu zeigen und in die Erfolgsspur zurückzukehren.

Der FC Augsburg hat am vergangenen Sonntag im dritten Anlauf den ersten Erfolg der neuen Bundesliga-Saison eingefahren. Nach dem 2:2 zum Auftakt gegen Bremen und der überraschend deutlichen 4:0-Klatsche gegen Heidenheim konnten sie Zuhause mit 3:1 gewinnen. Im zweiten Heimspiel nacheinander soll heute natürlich bestenfalls direkt der zweite Dreier eingefahren werden. Sollte dem FCA das gelingen, stünden sie bei sieben Punkten und hätten damit ihre beste Bilanz nach vier Spieltagen vorzuweisen.

Bei den Mainzern gibt es zwei Wechsel im Vergleich zur 2:1-Pleite gegen Werder Bremen. Andreas Hanche-Olsen ist wieder fit und rückt für Maxim Leitsch in die Abwehrreihe. Zudem feiert Armindo Sieb sein Startelfdebüt in der Bundesliga, da Jae-sung Lee kurzfristig mit Oberschenkelproblemen ausfällt.

Jess Thorup verzichtet gegenüber dem 3:1-Erfolg gegen den FC St. Pauli komplett auf personelle Veränderungen und schickt seine Mannschaft unverändert in das Freitagabendspiel. Damit werden die Fuggerstädter in der Defensive erneut mit einer Fünferkette agieren, die in der Vorwoche als Reaktion auf die 4:0-Niederlage in Heidenheim installiert wurde.