BR24 Sport Tuchel lobt Kane: "Tut das, wofür wir ihn gekauft haben" Stand: 28.08.2023 11:38 Uhr

Harry Kane ist der teuerste Transfer in der Geschichte des FC Bayern. Mit drei Saisontreffer in zwei Spielen scheint das Investment aufzugehen. Trainer Thomas Tuchel lobt ihn im "Blickpunkt Sport"-Exklusivinterview in den höchsten Tönen.

Von Victor List

Lange musste der FC Bayern um Harry Kane kämpfen und sich für dessen Verpflichtung "nach der Decke strecken", wie es Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen bei Kanes Vorstellung bezeichnete. Doch der Neuzugang scheint das viele Geld wert zu sein. Nach zwei Spieltagen stehen drei Tore und eine Vorlage für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft zu Buche. Kein Wunder, dass sein Trainer Thomas Tuchel im Exklusivinterview in "Blickpunkt Sport" ins Schwärmen gerät.

Tuchel über Kane: "Ist der erste auf dem Trainingsplatz"

"Er liebt das Spiel, er liebt das Training. Er ist jeden Tag als Erster auf dem Platz. Er macht jede einzelne Übung auf den Punkt und ist sich für nichts zu schade", lobt Tuchel und führt weiter aus: "Er ist hoch konzentriert, liebt trainieren und auf dem Feld weiß er, was er zu tun hat." Doch nicht nur das zeichnet den 30-Jährigen aus. Kane könne mit Druck umgehen, lobt Tuchel und was für den FC Bayern am wichtigsten ist: Er tue "das, für was wir ihn gekauft haben, die Bälle reinschießen".

Tuchel: Wir müssen Harry noch mehr finden

Bisher hat das dreimal in zwei Saisonspielen geklappt. Kane scheint die Sturmprobleme bei den Münchnern zu lösen und möchte wie er im "Bild am Sonntag"-Interview klarstellte, "besser werden als Robert Lewandowski". Die Fußstapfen sind groß. Ob er sie füllen kann, wird sich noch zeigen. Doch Tuchel hat noch eine Idee, wie seine neue Nummer neun noch mehr Tore schießen kann. "Ich glaube, dass wir ihn noch mehr finden können. Wir werden ihn noch mehr finden und bessere Automatismen entwickeln", verspricht Tuchel im BR Fernsehen. In den Augen der Konkurrenz kann das nur wie eine Drohung klingen.

Tuchel: Harry ist kein Lautsprecher

Doch der auf dem Platz so schillerende Engländer scheint abseits des grünen Rasens eher der stilleren Sorte anzugehören. "Harry ist kein Lautsprecher", erklärte Tuchel doch er strahle durch Leistung. "Seine Persönlichkeit, trotzdem die Bescheidenheit und dann seine Qualität. Das ist einfach ein außergewöhnlicher Mix", schwärmt der 49-Jährige von Kane, der über Jahrzehnte Tottenham Hotspur und die englische Nationalmannschaft "auf seinen Schultern" getragen habe. Für eine Kabine seien Typen wie Kane "immens wichtig", endet die Lobesarie im "Blickpunkt Sport"-Exklusivinterview.

Im Video: Das ganze Exklusivinterview mit Thomas Tuchel in "Blickpunkt Sport"

Quelle: Blickpunkt Sport 27.08.2023 - 21:45 Uhr