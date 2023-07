BR24 Sport Tour de France: Bayerische Ausrufezeichen mit Sieg in Paris Stand: 23.07.2023 21:01 Uhr

Der Sprinter Jordi Meeus vom Raublinger Team Bora-Hansgrohe hat die Schlussetappe der Tour de France gewonnen. Auch zuvor hatten Radsportler aus Bayern bei dieser Rundfahrt für Ausrufezeichen gesorgt.

Von BR24Sport

Der Sieg beim Sprint der Schlussetappe krönte die Erfolgsgeschichte des Raublinger Rennstalls Bora-Hangrohe bei dieser Tour de France. Zuvor hatte die bayerische Mannschaft über einem Tag in Gelb nach dem Erfolg des Kapitäns Jai Hindley jubeln dürfen. Für ein dickes Ausrufezeichen bei dieser Rundfahrt sorgte auch der Augsburger Georg Zimmermann mit seinem zweiten Platz bei der zehnten Etappe.

Meeus gelingt der Coup auf den Champs Elysées

Den letzten Etappensieg auf dem Prachtboulevard im Herzen der französischen Hauptstadt holte sich Jordi Meeus und sicherte Bora-hansgrohe den zweiten Tagessieg bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt.

Der 26 Jahre alte Titelverteidiger Jonas Vingegaard vom Team Jumbo-Visma erreichte sicher das Ziel in Paris und setzte sich in der Gesamtwertung wie im Vorjahr vor dem Slowenen Tadej Pogacar durch. Dritter wurde der Brite Adam Yates (beide UAE Team Emirates). Jai Hindley vom Bora-Hansgrohe wurde Siebter mit einem Rückstand von 14,44 Minuten, sein Teamkollege Emanuel Buchmann 21. (+1 Std., 15 Min.). Georg Zimmermann schnitt in der Gesamtwertung mit Rang 47 (+ 2 Std. 54 Minuten) ab.

Erster Jubel über den Bora-Hansgrohe-Kapitän Jai Hindley

Der Bora-Hansgrohe-Kapitän Hindley hatte die 5. Etappe siegreich bestreiten können. Dort durfte er sich auch das Gelbe Trikot des Gesamtführenden überstreifen. Damit erfuhr seine hoffnungsvolle Vorgabe nach einem Podestplatz in der Gesamt-Einzelwertung "Ich werde alles dafür tun" neue Nahrung. Allerdings reichte die nicht lange. Bereits nach einem Tag musste er das Gelbe Trikot schon wieder ablegen. Beim Zieleinlauf in Paris verpasste er zwar den erhofften Platz. Dafür hatte aber sein Teamkollege mit dem Etappensieg überrascht.

Ärger um das Sondertrikot

Auch das eigens für das zehnjährige Jubiläum der Tour-Teilnahme entworfene Sondertrikot durfte der oberbayerische Rennstall nicht lange anbehalten. Die Verantwortlichen der Rundfahrt hatten sich daran gestört, dass die Farbe dem Grünen Trikot des Punkt besten zu ähnlich sehe. Das Jersey durfte lediglich auf der ersten Etappe getragen werden, danach zog es die Tour-Organisation ASO aus dem Verkehr.

Augsburger Zimmermann knapp am Traumergebnis vorbeigeschrammt

Für Tour-de-France-Fieber in Augsburg sorgte der 25-Jährige Georg Zimmermann. Bei der zehnten Etappe verpasste er den Sieg haarscharf. Erst beim Zielsprint musste sich der Rennfahrer vom Team Intermarche-Circus-Wanty dem Spanier Pello Bilbao geschlagen geben. Der vom Schwaben gewählte Gang hatte sich als "zu dick" entpuppt. Damit war Zimmermann um wenige Meter war er an seinem größten Ziel, einem Etappensieg, vorbeigeschrammt. Aber gefeiert wurde trotzdem - und das nicht zum letzten Mal bei dieser Tour de France 2013.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24 23.07.2023 - 18:30 Uhr