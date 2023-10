BR24 Sport Stuttgart und Leverkusen: Meisterkandidaten oder Höhenflug? Stand: 11.10.2023 14:09 Uhr

Der FC Bayern München liegt in der Bundesliga aktuell nur auf Rang drei. An der Tabellenspitze stehen etwas überraschend Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart. Doch können die Teams auch langfristig um den Meister-Titel kämpfen?

Von Raphael Weiss

Als Bayer 04 Leverkusen Ende September den FC Bayern in der Münchner Arena herausforderte, begegneten sich zwei Teams auf Augenhöhe. Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier, Angriffsfußball pur, Chancen auf beiden Seiten – ein "geiles Spiel" resümierte Thomas Tuchel das 2:2 anschließend. Doch ob Leverkusen ein ernsthafter Konkurrent um die Meisterschaft ist, davon war Tuchel noch nicht überzeugt: "Da habe ich keine schlaue Antwort drauf. Es ist ein Marathonlauf", sagte er anschließend.

Seitdem rannte Leverkusen in der Bundesliga weiter von Sieg zu Sieg, schoss zehn Tore in drei Spielen, kassierte nur eins – und baute den Vorsprung auf den FC Bayern auf, da der Titelverteidiger gegen Leipzig stolperte. Das Unentschieden in München war der einzige Punktverlust, den sich Leverkusen in dieser Saison bislang leistete. Eine beeindruckende Bilanz, auch wenn erst ein Fünftel des "Marathons" gelaufen ist.

Guirassy und Führich: Ein Duo verzaubert die Bundesliga

Ob Tuchel dem VfB Stuttgart zutraut, dieses Rennen über die volle Distanz zu gehen? Angetrieben von einem überragenden Serhou Guirassy schießt sich der VfB Stuttgart von Liga-Sieg zu Liga-Sieg. Von 22 Toren (Nur der FC Bayern und Leverkusen haben mit 23 Toren mehr geschossen) erzielte der Neuzugang von Stade Rennes 13 und bereitete eines vor.

Damit hat der 27-jährige Mittelstürmer aus Guinea nicht nur mehr Tore geschossen als die meisten Bundesligisten, sondern ist auch auf dem besten Weg, die Torjäger-Bestmarke aus der vergangenen Saison (16 Treffer) zu pulverisieren. Gemeinsam mit Chris Führich hat er einen kongenialen Partner, der ihn mit Dribblings und Pässen in Szene setzten kann.

Kaum Gegner aus der Spitzengruppe

Doch beim Stuttgarter Höhenflug lohnt sich auch ein Blick auf die bisherigen Gegner: Bochum, Freiburg, Mainz, Darmstadt, Köln und Wolfsburg konnte der VfB überzeugend besiegen. Doch keine der Mannschaften liegt derzeit im oberen Drittel der Tabelle. Der einzige Kontrahent aus dem oberen Drittel hieß bislang RB Leipzig, bei dem Stuttgart eine herbe 1:5-Niederlage kassierte. Die Schwaben müssen beweisen, dass der Offensiv-Fußball von Sebastian Hoeneß auch gegen die besten Bundesligisten klappen kann.

Alsonsos Rezept: Leverkusener Pass-Maschine

Ein Rezept gegen Leverkusen ist hingegen noch nicht gefunden. Xabi Alonso, der ehemalige Mittelfeld-Regisseur des FC Bayern, hat eine Mannschaft aufgebaut, die seine eigene Spielweise gut widerspiegelt. Kontrolle, Ballsicherheit, Kombinationsspiel sind die Grundlagen des Leverkusener Erfolgs. Keine Bundesliga-Mannschaft spielt so viele Pässe. Keine passt so genau (87,7 Prozent).

Herzstück dieser Angriffsmaschine ist eine Mittelfeld-Raute aus Neuzugang Granit Xhaka, Exzequiel Palacios, Jonas Hofmann und Florian Wirtz, die kontrolliert für Raumgewinn sorgen und schwer für gegnerische Verteidigungslinie zu greifen sind. Denn jede Unaufmerksamkeit wird von den starken Passspielern sofort bestraft. Die offensiven Außenverteidiger Jermie Frimpong und Alejandro Grimaldo besetzen die Außen und ziehen nicht selten in Richtung Strafraum. Und ganz vorne steht mit Victor Boniface einer der spektakulärsten Stürmer der Bundesliga, der ständig mit Bällen gefüttert wird und so in gute Schusspositionen kommt. Abgesichert wird dieser Verbund von Jonathan Tah, der sich in der besten Form seiner Karriere befindet, Edmond Tabsoba und Odilon Kossounou.

Boniface und Guirassy: Afrika-Cup als möglicher Stolperstein

Leverkusen ist auf allen Schlüsselpositionen hervorragend besetzt. Eine wirkliche Schwachstelle gibt es in dieser Mannschaft nicht. Sportdirektor Simon Rolfes hat es zudem geschafft, mit Spielern wie Piero Hincapié, DFB-Neuling Robert Andrich, FC-Bayern-Leihgabe Josip Stanisic und Mittelstürmer Patrick Schick einen sehr tiefen Kader zusammenzustellen. Genug Material, um einen Marathon auch bewältigen zu können.

Wenn da nicht ein Termin wäre, der Leverkusen aus dem Tritt bringen könnte: Vom 13. Januar bis zum 11. Februar 2024 findet der Afrika-Cup statt. Und Leverkusen wird mit Tabsoba, Kossounou und Boniface mindestens drei absolute Schlüsselspieler für bis zu fünf Bundesliga-Spiele abstellen müssen. Und auch Stuttgart muss mit Guirassy und Silas auf zwei seiner wichtigsten Spieler verzichten.

Real Madrid mit Interesse an Alonso

Ein weiteres Hindernis, das auf Leverkusen zukommen könnte: Real Madrid. Der spanische Rekordmeister hat laut Medienberichten großes Interesse daran, Xabi Alonso als Nachfolger von Carlo Ancelotti zu verpflichten. Ancelotti wird ab dem Sommer die brasilianische Nationalmannschaft übernehmen. Alonso hat fünf Jahre für Real Madrid gespielt und seine Trainerlaufbahn als Jugendtrainer des Vereins begonnen.

Je näher das Saisonende rückt, desto lauter dürften die Spekulationen werden - sollte Leverkusen im Meisterrennen tatsächlich über die gesamte Distanz mithalten, müsste sie auch damit zurechtkommen. Denn anders als Tuchel sagt, ist der Titelkampf in der Bundesliga nicht nur ein Marathon, dafür gilt es zu viele Hürden zu überspringen.

