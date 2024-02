BR24 Sport Spitzenreiter Regensburg feilt erfolgreich am Aufstieg Stand: 04.02.2024 22:55 Uhr

Drittligist Jahn Regensburg hält souverän den Aufstiegskurs. Mit dem Erfolg beim MSV Duisburg ist der Abstand auf Verfolger Dresden auf sechs Punkte angewachsen.

Von Margot Lamparter

Der SSV Jahn Regensburg hat die Chance genutzt und mit dem 1:0-Erfolg beim MSV Duisburg den Abstand auf Verfolger Dynamo Dresden auf sechs Punkte ausgebaut. Die Sachsen hatten zuvor beim FC Ingolstadt die Punkte liegengelassen.

Aufstiegshoffnung trifft auf Abstiegsangst

Gegen den Tabellenvorletzten machte die Elf von Trainer Joe Enochs zu Beginn viel Druck. Gleich in der vierten Minute wurde es gefährlich. Niclas Anspach prüfte Keeper Vincent Müller aus kurzer Entfernung, an dem der Direktschuss allerdings scheiterte. Nach zwölf Minuten musste die Partie dann unterbrochen werden, weil Klopapierrollen auf den Rasen flogen. Als es drei Minuten später weiter ging, hatten plötzlich die Zebras ihre erste Chance. Doch Alexander Weidiger parierte den Kopfball von Niklas Kölle. Der Rasen präsentierte sich so holprig, wie die Partie.

Erst in der 35. Minute zeigten die Gäste, dass sie verdient auf Platz eins stehen. Rasim Bulic hatte das Leder auf den Kasten geschickt. Zebra-Keeper Müller das Spielgerät an den Pfosten gelenkt und Elias Huth den Abpraller blitzschnell zur Führung genutzt. Ein Rückschlag für die Gastgeber, die bis dahin noch gut mitgehalten hatten. Kurz vor der Pause verpasste dann Dominik Kother und im Nachsetzen Huth das 2:0.

Ein Tor liegt in der Luft

Die Gastgeber kamen zwar nicht zu den großen Chancen, blieben aber gefährlich. Das 1:1 lag wie das 2:0 immer wieder in der Luft. In der 61. Minute ging ein Kopfball von Knoll nur knapp am Jahn-Tor vorbei. Anspach spitzelt das Leder nur wenig später links am Duisburger Kasten vorbei. Beide Mannschaften mühten sich, blieben aber in der zweiten Spielhälfte ohne Ertrag. Da es auch in der Schlussoffensive nicht mehr im Kasten klingelte stand am Ende das 1:0 für den Tabellenführer fest.

Quelle: Blickpunkt Sport 04.02.2024 - 21:45 Uhr