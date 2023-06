BR24 Sport "So Gott will": Sadio Mané hofft auf Verbleib beim FC Bayern Stand: 28.06.2023 15:10 Uhr

Trotz einer enttäuschenden Saison und Gerüchte um einen Abschied möchte Sadio Mané beim FC Bayern bleiben. Außerdem äußert sich der Kameruner zu seinem Schlag gegen Teamkollegen Leroy Sané.

Von BR24Sport

Sadio Mané hatte keine einfache erste Saison beim FC Bayern München. Wettbewerbsübergreifend elf Tore und sechs Vorlagen, Verletzungsprobleme, dazu eine Startelfquote von nur knapp über 50 Prozent - Stürmerstar und Verein hatten wohl ganz andere Vorstellungen, wie der gefeierte Transfer in München funktionieren würde. Kein Wunder, dass zuletzt viel über einen Abgang des 31-Jährigen spekuliert wurde.

Nun bezog der Außenstürmer zu den Gerüchten Stellung. "Ja, so Gott will", antwortete Mané beim senegalesischen Fernsehsender 2sTV auf die Frage, ob er dem FC Bayern erhalten bleibe. "Wenn alles gut geht, werde ich zu Bayern zurückkehren." Zuletzt galt eine Rückkehr in die Premier League als wahrscheinlicher Ausweg. Der neureiche Verein Newcastle United, Manchester United, FC Chelsea und Tottenham Hotspur werden als mögliche Abnehmer genannt.

Schlag gegen Sané: "So etwas kann passieren"

"Es war eine sehr komplizierte Saison, aber das passiert. Das war keine Überraschung für mich. Ich habe erwartet, dass es ein bisschen kompliziert werden würde. Das ist normal", sagte Mané. "Ich liebe Herausforderungen und Bayern ist eine große Herausforderung. Jetzt liegt es an mir, alles zu geben, um diese Herausforderung zu bestehen."

Tiefpunkt einer schwierigen Saison war die Auseinandersetzung mit Leroy Sané. Der deutsche Nationalspieler hatte Mané beim Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City kritisiert. Daraufhin hatte Mané seinem Teamkollegen in das Gesicht geschlagen. "So etwas kann passieren. Es ist passiert. Wir konnten dieses kleine Problem lösen. Manchmal ist es gut, Probleme zu lösen, aber vielleicht nicht auf diese Art und Weise. Das liegt jetzt hinter uns", sagte Mané zu der Auseinandersetzung.

Schlechte Torausbeute: Mané-Berater sieht Schuld bei Teamkollegen

Sein Berater Bacary Cissé versuchte die Kritik an seinem Klienten zu entkräften, er sah "keine schlechte Saison" von Mané. Im Gespräch mit 2sTV verwies er auf Manés lange Verletzungspause im Winter sowie "zehn vom VAR nicht gegebene Tore", hauptsächlich wegen Abseitsstellungen. "Das heißt auch, dass sich seine Teamkollegen nicht an sein schnelles Spiel angepasst haben. Ich glaube, dass er wahrscheinlich fünf Tore mehr geschossen hätten, wenn sie sich angepasst hätten."

Quelle: BR24Sport im Radio 28.06.2023 - 14:54 Uhr