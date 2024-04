Nächste Verletzung Serge Gnabry droht EM-Aus - Torschütze wird zum Pechvogel Stand: 10.04.2024 10:55 Uhr

Serge Gnabry zeigte sich nach seinem Verletzungscomeback in sehr guter Form: Doch der Spieler des FC Bayern hat sich im Champions-League-Spiel gegen Arsenal erneut verletzt. Der Torschütze des 1:1 wird länger ausfallen. Es droht das EM-Aus.

Von BR24Sport

Er war der umjubelte Torschütze zum 1:1 in der 18. Minute - und er war der tragische Held in der 70.: Die Rede ist von Serge Gnabry. Der Spieler des FC Bayern hat im Champions-League-Viertelfinale bei seinem Ex-Klub FC Arsenal (2:2) den so wichtigen Ausgleichstreffer erzielt - und überzeugte auch mit seiner Defensivarbeit: Er half nach Kräften mit, die starke rechte Seite der Gunners einigermaßen im Zaum zu halten. Der 28-Jährige gehörte neben Leroy Sané und Leon Goretzka zu den besten Bayernspielern. Doch dann musste Gnabry verletzt raus - wie schon so oft in dieser Saison, die sich für den Angreifer immer mehr zur Seuchensaison entwickelt.

Laut ersten Prognosen hat sich Gnabry in London einen Muskelfaserriss zugezogen. "Er hat wieder eine Oberschenkel-Verletzung und ist auf jeden Fall raus", sagte Trainer Thomas Tuchel." Da müssen wir jetzt eine Lösung finden für nächste Woche", sagte der 50-Jährige ernst mit Blick auf das Viertelfinal-Rückspiel am 17. April, "das ist sehr, sehr bescheiden."

Gnabrys Saison von Verletzungen geprägt

Ließ der FC-Bayern-Trainer den 28-Jährigen zu lange auf dem Feld? Erst vor einem Monat hatte Gnabry gegen Mainz sein Comeback gegeben - nach fast dreimonatiger Pause. Im Dezember hatte er sich beim 1:5-Debakel des Rekordmeisters bei Eintracht Frankfurt eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen - nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung musste Gnabry damals schon wieder raus. Davor fehlte der Bayern-Spieler wegen eines Unterarmbruchs.

Tuchel entschied sich in der 66. Minute dazu, den ebenfalls lädierten Sané vom Feld zu nehmen. Der fand den Zeitpunkt "zu früh", wie über die Stadion-Außenmikrofone zu hören war. Gnabry, der in dieser Saison noch nie über die volle Distanz spielte, musste hingegen weiterspielen - bis zur 70. Minute, als er auf dem Rasen am Oberschenkel behandelt und schließlich verletzt raus musste.

Zeit bis zur EM wird knapp

Die Verletzung kommt für Gnabry zur Unzeit. Denn der Offensivspieler war gerade drauf und dran, doch noch auf den EM-Zug aufzuspringen. Für die März-Länderspiele hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann den 28-Jährigen, der in dieser Saison 20 Bayern-Spiele verpasst hat, nicht berücksichtigt. Doch Gnabry, der in dieser Woche von einer für ihn persönlich "schwierigen" Saison sprach, gelangen in den sechs Pflichtspielen seit seiner erneuten Rückkehr vier Tore und eine Vorlage. Zweimal stand er zuletzt wieder in der Startelf der Bayern und überzeugte. "Mein Fitnesslevel im Allgemeinen stimmt", meinte er noch am Montag.

Mit starken Leistungen im Saisonendspurt hätte er bei Nagelsmann nochmal für sich werben können. Doch daraus wird nun erstmal nichts. Gnabry droht eine mehrwöchige Pause - die Zeit bis zur Heim-EM wird knapp. Voraussichtlich am 17. Mai wird Nagelsmann seine EM-Kader bekanntgeben.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport 10.04.2024 - 11:54 Uhr