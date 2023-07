BR24 Sport Rückenprobleme: Burghardt verpasst WM in Budapest Stand: 21.07.2023 12:11 Uhr

Alexandra Burghardt verpasst die Leichtathletik-WM in Budapest im August. Die Burghauserin muss aufgrund von Rückenproblemen absagen. Das gab der deutsche Leichtathletiverband (DLV) heute bekannt.

Die Leichathletik-WM in Budapest (19. - 27. August) findet ohne Alexandra Burghardt statt. Die Burghauserin plagen Rückenprobleme, wie der Deutsche Leichtahletik Verband (DLV) heute mitteilte. Burghardt ist nicht der erste prominente Ausfall. Zuvor hatte bereits Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo ihre Teilnahme absagen müssen.

Burghardt: Absage "bewusste Entscheidung"

"Es ist eine bewusste Entscheidung. Ich brauche einfach mehr Zeit für Reha gerade im Hinblick auf die Olympiasaison", erklärte Burghardt ihre Entscheidung. Bei den deutschen Meisterschaften in Kassel vor wenigen Wochen hatte die 29-jährige Athletin von Wacker Burghausen über 200 Meter den Titel geholt. Bei der WM wird sie nicht ins Medaillenrennen eingreifen können. "Alexandra hatte schon länger mit Rückenproblemen zu kämpfen. Wir hatten gehofft, dass wir es bis zu den Weltmeisterschaften in den Griff bekommen, aber es hat leider nicht geklappt", sagte DLV-Cheftrainerin Annett Stein. Bei den Europameisterschaften in München im letzten Sommer hatte Burghardt Gold in der 4x100 Meter Staffel gewonnen.

Medaillenchancen sinken weiter

Burghardts Absage bedeutet den nächsten prominenten Ausfall für das deutsche Team für die WM. Zuvor hatte bereits Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo ihre Teilnahme absagen müssen. Die 29-Jährige hatte sich bei den deutschen Meisterschaften eine Oberschenkelverletzung zugezogen, die das Saisonaus bedeutet. Damit schwinden die Medaillenchancen für das Team Deutschland weiter.

