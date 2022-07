Fußball-Bundesliga Ohne Goretzka: FC Bayern zum fünften Mal auf USA-Tour Stand: 18.07.2022 17:18 Uhr

In der Vorbereitung auf die bevorstehende Bundesliga-Saison reist der FC Bayern München zum insgesamt fünften Mal in die USA. Neben zwei Testspielen stehen zahlreiche Marketingaktivitäten auf dem Programm. Ein prominenter Name fehlte beim Abflug.

Von BR24 Sport

Bereits zum fünften Mal geht der FC Bayern München vor der kommenden Bundesliga-Saison auf USA-Reise. Es ist eine Rückkehr nach einer längeren Pause: In den vergangenen zwei Jahren fiel die Tour aufgrund der Corona-Pandemie ins Wasser. In Amerika sind vom 18. bis 24. Juli neben zahlreichen Marketingaktionen auch zwei Testspiele geplant.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister startete seine Werbereise nach Washington und Green Bay am Montagnachmittag am Münchner Flughafen.

Wieder das Knie: Goretzka fällt bis zu acht Wochen aus

Neben Matthijs de Ligt, der beim FCB unmittelbar vor der Vertragsunterschrift stehen soll, fehlte nach übereinstimmenden Medieninformationen auch Mittelfeldspieler Leon Goretzka. Der Nationalspieler wurde am linken Knie operiert und dürfte sechs bis acht Wochen ausfallen.

Der deutsche Rekordmeister hat einiges vor, wenn er am Montag gegen 17 Uhr Ortszeit nach neunstündigem Flug auf dem Internationalen Flughafen in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten landet.

Mit an Bord auf dem Weg nach Washington ist der Kader, der im nächsten Jahr alle Titel gewinnen will. Der nach Medienberichten nach München wechselnde Matthijs de Ligt soll nach seiner Vertragsunterzeichnung am Dienstag nachreisen. Torjäger Robert Lewandowski, der bereits am Sonntag mit dem FC Barcelona nach Miami gereist ist, gehört der Reisegruppe nicht mehr an.

Testspiele gegen D.C. United und Manchester City

Die als "Summer Tour" titulierte Reise ist eine Marketing-Maßnahme, mit der der Verein die Marke FC Bayern global präsentieren möchte. Für Präsident Herbert Hainer sind solche Reisen, die über das Sportliche hinaus gehen, enorm wichtig. Denn damit soll der Klub auch in Übersee erlebbar sein und den Fans vor Ort Freude bereiten.

Gelegenheit haben die Anhänger unter anderem in den beiden Testspielen: Am 20. Juli tritt Trainer Julian Nagelsmann mit seinem Team gegen Washington D.C. United an und am 23. Juli treffen die Bayern auf Manchester City mit Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola.

Auf Tuchfühlung mit den amerikanischen Fans

Insgesamt ist es übrigens bereits der siebte Trip, der unter dem Namen "Summer Tour" läuft. In den USA war der FC Bayern dabei schon in den Jahren 2014, 2016, 2018 und 2019.

Start der Bundesliga-Saison am 5. August 2022

Am Freitag, 5. August (Anstoß: 20.30 Uhr) startet der FC Bayern München bei Eintracht Frankfurt in die Bundesliga-Saison 2022/23.

Quelle: BR24 Sport 18.07.2022 - 07:55 Uhr