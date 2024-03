BR24 Sport Nagelsmann zu Neuer: "Entscheidung steht" - trotz Verletzung Stand: 22.03.2024 16:56 Uhr

Bei den kommenden Länderspielen gegen Frankreich und die Niederlande muss Bundestrainer Julian Nagelsmann auf den verletzten Manuel Neuer verzichten. Was die Nummer-eins-Frage im deutschen Tor angeht, bleibt Nagelsmann bei seiner Entscheidung.

Von BR24Sport

Bundestrainer Julian Nagelsmann hält an Manuel Neuer als Nummer eins im deutschen Tor fest. Bei einer Pressekonferenz des DFB am Freitagnachmittag bekräftigte Nagelsmann seine Entscheidung: "Es ist nur ein Muskelfaserriss - ich kann nicht bei jeder Kleinigkeit meine Entscheidung revidieren." Das gelte für Manuel Neuer ebenso wie für die anderen DFB-Spieler. "Ich muss denen ja auch Sicherheit geben, die Spieler sollen Klarheit haben", so der 36-Jährige.

Manuel Neuer hatte sich am Mittwoch einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen und wird bei beiden Länderspielen - gegen Frankreich am Samstag und gegen die Niederlande am Dienstag - ausfallen. Kurz zuvor hatte Nagelsmann Neuer erneut zur Nummer eins im deutschen Tor erkoren - nachdem der Weltklasse-Keeper 15 Monate wegen eines schweren Beinbruchs ausgefallen war.

Nagelsmann zu Ausrüsterwechsel: "Verstehe jede Meinung"

Auch zum umstrittenen und heißdiskutierten Ausrüsterwechsel des DFB von Adidas zu Nike äußerte sich der Bundestrainer: "Ich kann alle Meinungen verstehen." Doch die Ausrüsterdebatte sei nicht seine Baustelle: "Meine Baustelle sind die kommenden Spiele". Das nächste steht schon am Samstag an, gegen niemand geringeren als Frankreich und Topstürmer Kylian Mbappé.

Das DFB-Trainingscamp der vergangenen Tage in Frankfurt sei ein Erfolg gewesen: "Wir haben gut gearbeitet." Dies bestätigte auch DFB-Kapitän Ilkay Gündogan: "Wir wollen uns wieder beweisen". Gemeinsam mit FC-Bayern-Ass Jamal Musiala und Florian Wirtz soll er für "Zauber" am Platz sorgen. "Die beiden sind in Topform, ich sehe es so, dass die zwei für Zauber sorgen und ich für die Balance", sagte Gündogan.

Nagelsmann entgegnete: "Sehr bescheiden - du kannst ja auch zaubern!". Die Stimmung - zumindest was Nagelsmann und Gündogan angeht, wirkt befreit. Die Gelassenheit und den "Zauber" muss die deutsche Nationalmannschaft nun nur auf den Platz bringen.

Quelle: BR24Sport im Radio 22.03.2024 - 18:55 Uhr