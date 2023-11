BR24 Sport Nach Pokal-Aus: Müller entschuldigt sich bei FC-Bayern-Fans Stand: 02.11.2023 09:35 Uhr

Der Frust beim FC Bayern nach dem blamablen Pokal-Aus in Saarbrücken ist groß. Nationalspieler Thomas Müller stört die Reaktion seiner Teamkollegen und bittet die Fans um Verzeihung.

Von BR24Sport

Wieder einmal ist der FC Bayern im DFB-Pokal frühzeitig gescheitert. Nach der blamablen 1:2-Niederlage beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken ließen die Münchner Spieler die Köpfe hängen. Viele verschwanden schnell in der Kabine. Nur wenige Akteure wie Leroy Sané und Thomas Müller suchten den Austausch mit den mitgereisten FC-Bayern-Fans.

Der Ur-Bayer, der den FC Bayern noch in der 16. Minute mit einem Schuss aus 22 Metern in Führung gebracht hatte, fand deutliche Worte in Richtung seiner Mitspieler: "Das werden wir auch intern besprechen, warum auch unsere Fans zu Recht sauer sind, unabhängig vom Spiel. Da müssen wir ein anderes Gesicht zeigen, dass wir unseren Fans auch den nötigen Respekt entgegenbringen, wenn die hier auswärts den Block vollmachen", sagte der 34-Jährige am ARD-Mikrofon.

Müller fordert Respekt gegenüber den Fans

In der Nacht entschuldigte sich Müller auch auf seinem Instagram-Account noch einmal explizit bei den Fans. "Eine harte Niederlage für uns. Im Moment ist es schwierig, das herunterzuschlucken und sich auf Samstag zu konzentrieren. Ich möchte mich bei unseren Fans für das Verhalten der Mannschaft nach dem Spiel entschuldigen. Wir sollten zusammenbleiben und etwas Respekt vor euch zeigen", schrieb Müller.

Den letzten Cupsieg gab es in der Saison 2019/20. "Das ist ein brutaler Schlag für uns, dass wir jedes Jahr in der zweiten Pokalrunde ausscheiden", so Müller: "Das ist natürlich alles andere als unser Anspruch." Müller richtete bereits den Blick auf das Duell mit Borussia Dortmund am Samstag. Vielleicht sei der Klassiker jetzt das richtige Spiel, um die Dinge wieder richtigzustellen, schrieb der Stürmer auf Instagram.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24 02.11.2023 - 18:30 Uhr