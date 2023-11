Nach 17 Jahren Tennis - Peter Gojowczyk beendet seine Profikarriere Stand: 06.11.2023 11:53 Uhr

Die ehemalige Nummer 39 der Welt Peter Gojowczyk hat seinen Rücktritt aus dem professionellen Tennissport bekannt gegeben.

Von Raphael Weiss

In Metz hatte Peter Gojowczyk einen der größten Erfolge seiner Karriere gefeiert. 2017 hatte er sich dort im ATP-World-Tour-Finale gegen den Franzosen Benoît Paire durchgesetzt. 7:5, 6:2 - am Ende stand der Turniersieg in der zweithöchsten Serie im Tennis. Nun beendete er sechs Jahre später genau dort seine Karriere. In der Qualifikationsrunde scheiterte er an Harold Mayot. Es war wohl sein letztes Profispiel.

Gojowczyk: "Habe meinen Traum als Tennisprofi gelebt"

"Meinen ATP Titel in Metz 2017 zu gewinnen, wird immer in meiner Erinnerung bleiben", schrieb Gojowczyk auf Instagram. "Ein unglaublicher Meilenstein, der durch meine höchste Platzierung als Nummer 39 der Welt verdeutlicht wurde." Zuvor hatte er andere historische Momente seiner mehr als 17 Jahr andauernden Karriere aufgezählt: Davis-Cup-Erfolge, ein Sieg gegen Jo-Wilfried Tsonga, eine US-Open-Achtelfinalteilnahme, bei der er gegen den neuen Shootingstar Carlos Alcaraz verlor. "Ich kann mit Stolz behaupten, dass ich meinen Traum als Tennisprofi gelebt habe", so Gojowczyk.

Auch die Duelle mit Rafael Nadal und Roger Federer seien ein wahr gewordener Traum, schrieb Gojowczyk, der in seiner Laufbahn fast vier Millionen US-Dollar Preisgeld verdient hat und fügte an: "Die Tenniswelt wird ein Teil meines Lebens bleiben, aber jetzt beginnt ein neues, wunderbares Kapitel." Der 34-Jährige schloss seinen Post mit den Worten: "In tiefer Dankbarkeit, Gojo."

