BR24 Sport Mauses Doppelpack sichert Ingolstadt den nächsten Sieg

Der FC Ingolstadt hat gegen den SC Freiburg II den nächsten Sieg gefeiert. Die Schanzer gewannen im Breisgau überzeugend mit 4:1. Großen Anteil am dritten Saisonsieg der Oberbayern hatte Stürmer Jannik Mause.

Langsam scheint der FC Ingolstadt in Fahrt zu kommen. Nach dem 2:1 im Oberbayern-Duell gegen den TSV 1860 München am vergangenen Samstag haben die Schanzer den nächsten Sieg in der dritten Liga gefeiert. Das Team von Trainer Michael Köllner gewann die Auswärtspartie beim SC Freiburg II am Ende deutlich mit 4:1 und sprang in der Tabelle auf Rang sechs. Großen Anteil am dritten Saisonsieg hatte Jannik Mause, der einen Doppelpack erzielte und einen weiteren Treffer vorbereitete.

Mause bringt FCI in Führung

In einem in der ersten Halbzeit an Höhepunkten eher armen Spiel erwischten die Gastgeber den besseren Start. Nach einer Ecke konnte FCI-Keeper Marius Funk den Kopfball von Serge Müller gerade noch über die Latte lenken (5.). Weitere Torannäherungen waren im Freiburger Dreisamstadion zunächst zu beobachten. Dementsprechend überraschend gingen die Ingolstädter auch in Führung. David Kopazc fing an der gegnerischen Strafraumkante einen Freiburger Pass ab und wurde dabei gefoult. Doch der Ball prallte zu Jannik Mause, der diesen trocken unten links verwandelte (17.). Mit der 1:0-Führung ging es in die Kabine.

Ingolstadt macht in torreicher Halbzweit zwei alles klar

Nach der Pause war das Team von Trainer Michael Köllner deutlich offensivfreudiger und sorgte innerhalb von sechs Minuten für die Entscheidung. Erst schnürte Mause seinen Doppelpack, als er nach einer Ecke freistehend einköpfen konnte (61.). Drei Minuten später durfte sich der Ex-Löwe Yannic Deichmann in die Torschützenliste eintragen (64.). In ähnlicher Schlagzahl ging es weiter und die Oberbayern kamen beinahe ins Zaubern.

Eine schöne Kombination schloss Benjamin Kanuric zum 4:0 ab (67.). Freiburg kam durch Ryan Johansson zum Anschluss (69.), schwächte sich in der Schlussphase aber selber. Der bereits gelbverwarnte Lukas Ambros sah nach einer Schwalbe die Ampelkarte und musste vom Platz. In Unterzahl fehlten den Breisgauern die Mittel, den Sieg der Köllner-Elf noch zu gefährden.

