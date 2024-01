BR24 Sport Kleiner "Stern des Sports" für Projekt der Würzburger Kicker Stand: 31.01.2024 14:15 Uhr

Besondere Auszeichnung für den FC Würzburger Kickers: Der unterfränkische Verein erhält den kleinen "Stern des Sports" in Gold für sein ganz besonderen Angebot und Engagement im Mädchensport.

Der FC Würzburger Kickers Mädchen- und Frauenfußball ging als bayerischer Landessieger des Projekts "Sterne des Sports" in den Bundesentscheid um den goldenen Stern des Sports in Berlin. Der Verein beweist mit der Initiative "Offenes Ganztagsangebot für Mädchen im Sport" wie vielfältig und integrativ Vereinssport sein kann. Das Projekt für die Grundschülerinnen erhielt daher in Berlin die hohe Auszeichnung kleiner "Stern des Sports" in Gold von Bundeskanzler Olaf Scholz.

Das Projekt gibt es seit drei Jahren und ist das erste Angebot dieser Art in Bayern, möglich gemacht wird es durch eine Kooperation mit der Schule, einem Trägerverein und dem Mädchen- und Frauenfußball der Würzburger Kickers.

"Das Modell, das sich die Macherinnen und Macher des FC Würzburger Kickers mit seinen Kooperationspartnern SC Würzburg Heuchelhof, der UNESCO-Grundschule Heuchelhof sowie mit dem EAL e.V., dem Träger des Offenen Ganztags erarbeitet und umgesetzt haben, ist das perfekte Beispiel für ein nachhaltiges und zukunftsfähiges Vereinsmodell. Nicht umsonst steht dieses Projekt in Bayern an der Spitze und wurde dafür zurecht in Berlin mit dem kleinen 'Stern des Sports' in Gold ausgezeichnet", freut sich Jörg Ammon, Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbands e.V. (BLSV) und Jury-Mitglied beim Landesentscheid.

An vier Nachmittagen pro Woche werden 20 Mädchen gefördert

Die Würzburger vernetzen Bildungsunterstützung, sportliche Förderung und Übergang in den Vereins-Sport mit dem Ganztagsangebot an der Grundschule Heuchelhof - wo es neben Schule eben auch eine pädagogisch betreute Lernzeit gibt.

"Wir sehen bei den Mädchen übers Schuljahr hinweg eine wahnsinnige Entwicklung", sagt Heinz Reinders, Finanzvorstand FC Würzburger Kickers. "Wir sehen, dass die Mädchen am Anfang noch schüchtern, zurückhaltend sind. Und je länger das Jahr geht, desto mehr merken die, dass sie Talente haben."

An vier Nachmittagen in der Woche werde aktuell 20 Mädchen gefördert, im schulischen wie im sportlichen Bereich. Denn sind die Hausaufgaben erst einmal erledigt, geht es in die benachbarte Sporthalle.

Zukunftsmodell: Ganztagesbetreuung

Das Modell des FC Würzburger Kickers ist ein Paradebeispiel für die Verquickung von schulischer und sportlicher Ausbildung im Ganztagesmodell. Ab 1. August 2026 besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung. Der BLSV und die Bayerische Sportjugend im BLSV (BSJ) unterstützen die Ausgestaltung. Modelle wie die des FC Würzburger Kickers können laut BLSV andere Sportvereine animieren, ähnliche Wege zu beschreiten und einen maßgeblichen Anteil an der Ganztagesbetreuung zu übernehmen.

