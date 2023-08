BR24 Sport Kane freut sich übers englische Wetter und verteilt Komplimente Stand: 27.08.2023 21:23 Uhr

Wahnsinnig viel Ballkontakte hatte er nicht. Nach seinem Doppelpack beim 3:1-Sieg gegen Augsburg war FC-Bayern-Stürmer Harry Kane trotzdem in aller Munde. Er selbst verteilte hinterher Komplimente - an seine Mitspieler, die Fans und den Wettergott.

Von Wolfram Porr

Harry Kane durfte sich beim insgesamt mühsamen 3:1 (2:0)-Erfolg des FC Bayern München gegen den FC Augsburg gleich über mehrere Premieren freuen. Sein erster verwandelter Elfmeter im Bayerntrikot, sein erster Doppelpack in einem Bundesliga-Pflichtspiel - der 100-Millionen-Euro-Einkauf tat in seinem ersten Heimspiel für die Münchner das, wofür er geholt wurde. Der 30-Jährige gab sich hinterher locker und gelöst am BR24Sport-Mikrofon und verteilte selbst fröhlich Komplimente.

Tuchel: Zuhause fehlt die Leichtigkeit

Dabei waren die 90 Minuten gegen unangenehme, aber auch biedere Augsburger noch kein fußballerischer Leckerbissen, wie Thomas Tuchel feststellte: "Uns fehlt einfach die Leichtigkeit zu Hause, da tun wir uns schwer", so der Coach, der am Dienstag (29.08.) seinen 50. Geburtstag feiert. "Vielleicht", meinte er, "hat's mal ein Eigentor und einen Elfmeter gebraucht, um einen Schritt nach vorne zu machen. Und es war ein Schritt nach vorne, ein kleiner."

Was Tuchel bemängelte: Seine Mannschaft spielte "verkrampft, verhalten, zögerlich, nicht frei". Das Wichtige sei aber, dass sie sich gesteigert habe, dass sie "fleißig und solide geblieben" sei. Die ersten beiden Tore seien wichtig gewesen, eine Initialzündung, um mit mehr Vertrauen zu spielen. "Es war wichtig, dass wir mal gewinnen, verdient gewinnen."

Mittelstürmer deluxe: Schlau und präzise

Mit mehr Vertrauen spielen, das setzten seine Spieler in der zweiten Hälfte besser um, als vor allem Alphonso Davies und Kingsley Coman über die linke Seite mehr Gefahr entwickelten und nun auch ihren neuen Mittelstürmer fanden und in Szene setzten. Aber auch das könnte nach dem Geschmack von Tuchel noch viel häufiger passieren: "Wir können ihn noch mehr einbeziehen. Er ist einfach sehr schlau in der Box, sehr präzise und trifft auch unter Druck."

Viele Torszenen bekam Harry Kane auch diesmal nicht. Das fand auch Augsburgs Niklas Dorsch: "Wir wollten ihm nicht zu viel Freiraum lassen. Beim dritten Gegentor gelingt uns das leider nicht." Genau das ist die Qualität des 30-jährigen Engländers: Er braucht nicht viele Chancen, um zu treffen. Gegen den FCA ließ er sogar noch eine aus, als er eine scharfe Hereingabe des eingewechselten Konrad Laimer nicht richtig kontrollieren konnte und den Kopfball übers Tor setzte.

Kane freut sich über Mitspieler und den Regen

Wie er mit seinen Mitspielern kommunizierte, wie die ihn suchten - das sah schon deutlich besser aus als noch beim 0:3 im Supercup gegen RB Leipzig. Auch deshalb war Kane glücklich über sein erstes Liga-Heimspiel: "Es war schwierig in der ersten Hälfte. Klar, wir könnten noch mehr Tore schießen, aber daran arbeiten wir", sagte der Kapitän der "Three Lions" hinterher. Bescheiden wie er ist, verteilte er dann selbst Komplimente: Seine Mitspieler hätten ihn beim 3:0 gut in Szene gesetzt. Die Fans hätten ihn herzlich empfangen, das wolle er mit Toren zurückzahlen.

Und noch etwas tat Kane richtig gut: Das englische Wetter spielte dem Stürmer aus London in die Karten: "Seit ich hier bin, hatte es immer 30 Grad. Es war schön, heute mal im Regen zu spielen. Das fühlte sich etwas mehr nach Zuhause an heute." Augsburgs Trainer Enrico Maaßen fand schon diesmal: "Er ist ein Weltklassespieler, umgeben von Weltklassespielern." Wenn das Wetter wirklich einen positiven Einfluss auf Kanes Spielfreude hat, dann dürfen sich die Bayern-Fans auf den Herbst freuen, wenn es häufiger mal typisch englisches Wetter gibt.

Quelle: Blickpunkt Sport 27.08.2023 - 21:45 Uhr