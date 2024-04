BR24 Sport Jetzt live: Kimmich bringt FC Bayern gegen Arsenal in Führung Stand: 17.04.2024 22:28 Uhr

Es wird ernst für Thomas Tuchel und den FC Bayern: Im Viertelfinale der Champions League geht es um die letzte Titelchance der Saison. BR24Sport überträgt das Rückspiel live in der Radioreportage.

Von Wolfram Porr

Der Meistertitel ist weg, der DFB-Pokal war es schon lange - nun bleibt nur noch die Champions-League-Trophäe für den FC Bayern München, um die verkorkste Saison 2023/24 zu retten. Benötigt wird dafür ein Sieg im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal. Das hochklassige Hinspiel in London endete vor einer Woche mit 2:2, die Ausgangslage könnte im Rückspiel am Mittwoch um 21 Uhr in der Münchner Arena kaum spannender sein.

FC Bayern: Fragezeichen hinter Sané-Einsatz

Zusätzlich Brisanz birgt die personelle Situation: Der FC Bayern, in dieser Saison regelmäßig vom Verletzungspech verfolgt, muss in jedem Fall auf die offensiven Außen Kingsley Coman und Serge Gnabry verzichten. Thomas Tuchel verzichtet zudem auf Thomas Müller in der Startelf. Immerhin ist Leroy Sané mit von der Partie - und das von Beginn an.

Sorgen beim FC Arsenal um Ödegaard und Saka

Auch die Gäste aus London hatten seit Sonntag wieder größere Sorgen. Kapitän und Mittelfeld-Stratege Ödegaard musste angeschlagen ausgewechselt werden. Auch Hinspiel-Torschütze Bukayo Saka verließ das Feld nach der 0:2-Niederlage gegen Aston Villa humpelnd. Allerdings sind beide Spieler wieder fit.

Die Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Kimmich, de Ligt, Dier, Mazraoui - Goretzka, Laimer - Sané, Musiala, Guerreiro - Kane. - Trainer: Tuchel

FC Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu - Ödegaard, Jorginho, Rice - Saka, Havertz, Martinelli. - Trainer: Arteta

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Quelle: BR24Sport im Radio 17.04.2024 - 21:00 Uhr