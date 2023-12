BR24 Sport Jens Castrop: Mr. Unverzichtbar beim 1. FC Nürnberg Stand: 22.12.2023 11:41 Uhr

Der 1. FC Nürnberg blickt auf eine solide Hinrunde zurück. Als unverzichtbar stellte sich Mittelfeldmann Jens Castrop heraus. Doch der U-Nationalspieler ist nicht nur Punktegarant.

Von BR24Sport

Die Hinrunde ging für den 1. FC Nürnberg mit einer 0:2-Heimniederlage gegen den Hamburger SV zu Ende. Bei der Pleite gegen die Hanseaten mussten die Franken erneut auf Jens Castrop verzichten. Die sehr ordentliche Nürnberger Hinserie hat gezeigt: Ohne ihren "Aggressive Leader" im Mittelfeld tut sich der Club schwer. Das lässt sich auch in Zahlen belegen.

Eindeutige Statistik

Jens Castrop stand in zwölf Spielen für den 1. FC Nürnberg in der Liga auf dem Platz. Dabei holte der Club 24 Zähler, macht einen Punkteschnitt von 2,0. Im Pokal war Castrop beim 3:2-Heimsieg gegen Rostock im Achtelfinale des DFB-Pokals im Aufgebot.

Ohne den U 20-Nationalspieler sieht die Bilanz um einiges schlechter aus. Fünfmal mussten die Franken ohne den ehemaligen Kölner auskommen und holten keinen einzigen Punkt. Dazu setzte es wettbewerbsübergreifend 17 Gegentreffer. Im Pokal in Kaiserslautern fehlte er. Mit ihm in der Startelf gelang dem FCN in Elversberg eine gelungene Reaktion auf das Pokalaus. Gegen den HSV zwangen ihn muskuläre Probleme zum Zuschauen.

Castrop verkörpert Fiéls Taktik in Perfektion

Doch warum ist Castrop so unverzichtbar? Der Deutsch-Südkoreaner ist der Spielertyp, der für das pressingintensive System von Trainer Cristian Fiél unabdingbar ist. Er gewinnt mit Abstand die meisten Zweikämpfe beim FCN. Mit ihm verzeichnet der Club deutlich mehr Balleroberungen in gefährlichen Zonen.

Fiél fordert schnelles Umschalten. Castrop, der auch genügend Tempo mitbringt, um das Mittelfeld im Sprint zu überbrücken, verkörpert diesen Stil in Perfektion. "Was Balleroberungen und das Bewusstsein für defensives Verhalten anbelangt, da bin ich schon recht zufrieden mit mir. Aber ich will im Spiel nach vorne noch mehr Ruhe ausstrahlen und auch konsequenter sein vor dem Tor", weiß Castrop im Interview mit der "BILD" sich einzuschätzen.

Zwei Treffer stehen für ihn in dieser Spielzeit zu Buche, doch Castrop gibt sich zuversichtlich. "Ich denke schon, dass ich mit meinem Spiel in die Position komme, in der es gefährlich werden kann. Deswegen glaube ich auch, dass ich die Anzahl meiner Tore und Assists auch noch deutlich steigern kann.“

Kartenkönig Castrop

Castrop bekleidet die Achterposition im Mittelfeld und kann mehr Risiko nehmen, weil er Florian Flick auf der Sechs hinter sich weiß. Doch die aggressive Spielweise hat auch ihre Schattenseiten. Der Mittelfeldmann ist der Kartenkönig der 2. Bundesliga. In 12 Spielen sah er acht Verwarnungen und einen Platzverweis. Drei Spiele hat er gesperrt schon verpasst. Als "Bad Boy" siehter sich dennoch nicht. "In manchen kniffligen Situationen fehlt es vielleicht manchmal noch an der Cleverness. Ich hoffe aber das kommt noch. Prinzipiell ist es aber einfach meine Art so zu spielen."

Dabei war Castrop im Sommer schon fast weg. Nachdem der Club die Kaufoption gezogen, der 1. FC Köln die Rückkaufoption aber hatte verstreichen lassen, streckte der österreichische Erstligist Sturm Graz seine Fühler nach dem 1,78 Meter-Mann aus. Doch der Club wollte sein Talent nicht abgeben. Aktuell hat Castrop einen Marktwert von 1,8 Mio. Euro. Er dürfte der nächste junge Spieler sein, der dem neunmaligen deutschen Meister eine Ablösesumme beschert. Aktuell werden Nathaniel Brown und Can Uzun schwer umworben.

FCN-Winterfahrplan: Trainingslager in Marbella

Doch bei allen Genannten ist ein Winter-Wechsel kein Thema. Am 2. Januar bittet Trainer Fiél sein Team zum Trainingsauftakt. Vom 7. bis zum 14. Januar will sich der aktuelle Tabellenzehnte der Liga in Marbella den nötigen Schliff für die Rückrunde verpassen. Im Trainingslager stehen Testspiele gegen Club Brügge und Ligakonkurrent Karlsruhe auf dem Programm. Am 20. Januar steigt dann der Rückrundenauftakt gegen Hansa Rostock im Max-Morlock-Stadion. Alle Clubfans können nur hoffen, dass dann auch Punktegarant Jens Castrop wieder mitwirken kann.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport im Radio 21.12.2023 - 16:54 Uhr