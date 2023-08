BR24 Sport Illertissen scherzt vor DFB-Pokal: "Sind Größeres gewohnt" Stand: 11.08.2023 16:33 Uhr

Bereits zum vierten Mal in den letzten zehn Jahren steht der FV Illertissen im DFB-Pokal. Vor dem Duell mit Fortuna Düsseldorf bleibt man daher gelassen, doch die Herausforderung ist groß.

Von René Kirsch

Vergangenen Mittwoch herrschte noch Ruhe im beschaulichen Vöhlinstadion in Illertissen. In der Regionalliga Bayern waren die Kickers Würzburg zu Gast und nur einige Paletten mit der Aufschrift „DFB-Pokal“ deuteten auf den DFB-Pokal am Wochenende hin. Der gesamte Aufbau sollte in den Tagen kurz vor dem Spiel passieren.

Das sei für einen kleinen Klub wie den FVI zwar nur schwer zu stemmen, aber von den Mitgliedern bis zum Ordnungs- und Sicherheitsdienst würden alle mit anpacken, erklärt Vereinsvorstand Rainer Bleser mit Blick auf die bisherigen Pokalspiele seines FVI: "Man geht etwas relaxter rein, aber es ist nicht "Business as usual". Da ist doch die Hektik bis zur letzten Sekunde da. Aber wir wissen natürlich jetzt, wo wir anpacken müssen oder was wir wie organisieren müssen."

Illertissens hofft im Pokal-Fight auf den Fußballgott

Im letzten Jahr war der FVI beim 0:2 gegen den 1.FC Heidenheim erstmals im Pokal im heimischen Vöhlinstadion angetreten, die Duelle davor fanden in Augsburg und Ulm statt. Da die Gegner mit Eintracht Frankfurt und Werder Bremen damals gestandene Erstligisten waren, sagt Bleser mit Blick auf das anstehende Duell gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf mit einem dicken Grinsen: "Von daher sind wir Größeres gewohnt, aber auf der anderen Seite: Klein ist Düsseldorf bestimmt nicht. Wir sind natürlich in der Underdog-Rolle."

Ähnlich sieht Trainer Holger Bachthaler die Chancen, der schon manche Pokalschlacht mit dem FVI erlebt hat: "Wir haben ja jetzt schon öfters im DFB-Pokal spielen dürfen. Und ja, wir haben noch nie die zweite Runde erreicht. Aber von zehn Spielen ist das vielleicht einmal der Fall und diesen einen Moment müssen wir erwischen. Vielleicht dreht sich das ja am Sonntag und der Fußballgott kommt auf unsere Seite."

Vierter Pokal-Anlauf: FVI winkt große DFB-Präme

In dieser Hoffnung kommt am Sonntag der Großteil der rund 5.000 Zuschauer ins Stadion, aus Düsseldorf werden rund 2.000 Fans erwartet. Auf FVI-Torhüter Felix Thiel wird gegen die Fortuna garantiert viel Arbeit zukommen: "Ja gut, im Pokal wissen wir alle, dass alles möglich ist. Und da versuchen wir natürlich dann auch zu gewinnen, weil sonst braucht man gar nicht antreten."

Im vierten Anlauf soll es endlich mal klappen mit der zweiten Runde. Das Geld spielt da zwar nur eine Nebenrolle, aber ganz zu verachten sind 216.000 Euro Startgeld für einen kleinen Klub in der Regionalliga Bayern sicher auch nicht. Das gibt FVI-Vorstand Bleser zwar unumwunden zu, er schränkt aber auch ein: "Finanziell gesehen hört sich immer alles sehr toll an. Dass unterm Strich was übrigbleibt, ist auch gar kein Thema. Aber es sind nicht diese Wahnsinns-Beträge, die man immer so schön in der Presse liest. Die bleiben bei so einem kleinen Verein nicht übrig. Also das ist schon erheblich weniger."

Dann bleibt dem FV Illertissen wohl nichts anderes übrig als gegen die Fortuna zu gewinnen und zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die zweite Runde im DFB-Pokal einzuziehen: Dafür gibt’s dann die üppigere Prämie von 431.000 Euro.

