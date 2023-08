BR24 Sport Harry Kane im Porträt - das ist der neue Sturmstar des FC Bayern Stand: 12.08.2023 11:25 Uhr

Harry Kane hatte alles: Spielerische Freiheit, Respekt, Anerkennung. Nicht nur bei Tottenham Hotspur, sondern auch in der englischen Nationalmannschaft. Was fehlt, sind große Titel. Die will der 30-Jährige nun mit dem FC Bayern München einfahren.

Von Wolfram Porr

Hätte sich der FC Bayern München einen Mittelstürmer schnitzen dürfen, es wäre wohl ein zweiter, jüngerer Robert Lewandowski dabei herausgekommen. Der polnische Nationalspieler hat beim deutschen Rekordmeister die größtmöglichen Fußstapfen hinterlassen. Nach einem Jahr, in dem man glaubte, ohne echten "Neuner" auskommen zu können und das nur gerade eben so nicht titellos endete, ist nun wieder ein Mittelstürmer an Bord - ein Königstransfer, der den Vergleich mit "Lewy" nicht scheuen muss.

Kane vs. Lewandowski - ein Vergleich

Harry Kane hat mit 1,88 Metern eine ähnliche Statur wie sein Vorgänger (1,85 Meter), hat ähnliche Stärken, ist annähernd so effektiv: Wie Lewandowski kann Kane beidfüßig abschließen, ist kopfballstark, wuchtig, spielstark und das Wichtigste: Er hat einen natürlichen Torinstinkt.

Seine Bilanz: In 435 Spielen für Tottenham erzielte er 280 Tore und legte 64 Treffer auf. Allein in der vergangenen Saison traf er in der mutmaßlich besten europäischen Liga, der Premier League, 30 Mal für Tottenham.

Vorbild Teddy Sheringham

Keine Frage: Der 84-fache englische Nationalspieler ist einer der besten Mittelstürmer der Welt - in einer Liga mit Kalibern wie Lewandowski oder Karim Benzema. Er ist außerdem gleichzeitig Anführer und Teamplayer. Allein: Einen großen Titel holte der Mann, der Teddy Sheringham, den "Bayern-Bezwinger" im Champions-League-Finale 1999, als größtes Vorbild nennt, bislang noch nicht.

Treu, skandalfrei, abstinent

Doch klar ist auch: Kane ist gierig nach Erfolg. Dafür hat er nun sogar den Klub verlassen, für den er seit 2004, abgesehen von einzelnen Ausleihen, die Fußballschuhe schnürte. In dessen erster Mannschaft er mit 17 debütierte und dem er immer treu blieb, egal welcher Topklub auch bei ihm anklopfte. Und die Bayern sind für den designierten Lewandowski-Nachfolger finanziell bis an die Grenzen des Machbaren gegangen.

Sie bekommen einen treuen, skandalfreien Musterprofi. Vor dem Einschlafen, so wird erzählt, trinkt er ein Glas Milch mit Zucker. Alkohol rühre der Vater dreier Kinder normalerweise nicht an. Dafür ist sein sportlicher Ehrgeiz einfach zu groß.

Vier Torjägerkronen, keine Vereinstitel

Wenn es auch mit den "Spurs" und der englischen Nationalmannschaft keine Titel zu feiern gab: Persönliche Auszeichnungen hat Kane zuhauf erhalten. Unter anderem war er dreimal bester Torjäger der Premier League, 2018 wurde er als Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft WM-Torschützenkönig, viermal gehörte er zu den Nominierten für den "Ballon d'Or", der Auszeichnung für den besten Fußballer der Welt.

Sein größter Erfolg mit den Tottenham: In der Saison 2018/2019 stand er im Finale der Champions League, und obwohl seine Mannschaft den Titel knapp verpasste (0:2 im Finale gegen den FC Liverpool) zeigte Kane seine Klasse und erzielte wichtige Treffer auf dem Weg dorthin.

Mit dem FC Bayern darf er sich größere Chancen auf Titel ausrechnen, national auf jeden Fall - doch mit Kane ist gehört der FC Bayern sicherlich auch zu den Titelfavoriten. Die Freiheiten, die er in London genoss, den Respekt und die Anerkennung muss sich Harry Kane in München allerdings neu erarbeiten.

Im Audio: Harry Kane wechselt zum FC Bayern

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport 12.08.2023 - 11:55 Uhr