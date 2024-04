BR24 Sport Harmlose Fürther verlieren bei Aufstiegs-Aspiranten Düsseldorf Stand: 20.04.2024 15:06 Uhr

Die Offensive der SpVgg Greuther Fürth kommt bei Gastspiel in Düsseldorf kaum zur Entfaltung. Am Ende nutzen die Gastgeber einen Fehler in der Hintermannschaft der Mittelfranken für das 1:0-Siegtor

Von Raphael Weiss

Die SpVgg Greuther Fürth kommt bei Fortuna Düsseldorf kaum gefährlich vor das Tor des Gastgebers. Auch der Drittplatzierte der zweiten Bundesliga tat sich schwer, gefährliche Situationen herauszuspielen. Es war ein Aussetzer im Aufbauspiel der Fürther, der die Entscheidung brachte. Während Fürth weiter ins graue Mittelfeld der Tabelle abrutscht, sichert Düsseldorf Platz drei.

Abseitsstellung verhindert Traumtor

Angetrieben von der Aussicht, wichtige Punkte im Aufstiegsrennen zu holen, startete Düsseldorf voller Tatendrang in die Partie. Die Anfangsphase ging klar an die Hausherren. Schon in der 4. Minute verhinderte Fürth Keeper Jonas Urbig geistesgegenwärtig eine gute Düsseldorfer Chance, indem er gut antizipierte und einen langen Ball abfing. Dann verzog Dennis Jastrzembski aus guter Position.

Es dauerte, bis Fürth in die Partie kam und die Düsseldorfer Anfangsoffensive abebbte. Vor allen Dingen über den aktiven Armindo Sieb kam Fürth immer wieder gefährlich vor das Düsseldorfer Tor. Doch das erste Mal zappelte das Netz auf der anderen Seite. Engelhardt setzte akrobatisch zu einem Traumtor an, das Torhüter Urbig nicht verhindern konnte. Das übernahm dann Schiedsrichter Florian Heft, der auf Abseits entschied. Mit 0:0 ging es in die Pause.

Patzer führt zum Düsseldorfer-Siegtor

In der zweiten Halbzeit waren es die Fürther, deren Jubel vom Schiedsrichter-Pfiff erstickt wurde. Eine Hereingabe war Yannik Engelhardt an die Hand gesprungen. Schiedsrichter Heft zeigte erst auf den Punkt, nahm dann die Entscheidung aber nach Blick auf die Video-Bilder wieder zurück. Eine Entscheidung, die auch anders hätte ausfallen können.

So blieb es weiterhin beim 0:0. Es dauerte bis zur 70. Minute, bis Vincent Vermeij die Fortuna erlöste. Ein schlampiger Ball von Jomaine Consbruch landete vor den Füßen von Shinta Appelkamp. Eine präzise Hereingabe, ein präziser Schuss besorgten das 1:0. In der Folge zog sich Düsseldorf weit zurück um die wichtigen Punkte im Kampf um die Bundesliga zu sichern. Trotz vieler Auswechslungen und hohem Ballbesitz konnte Fürth der stabilen Verteidigung der Gastgeber nichts mehr entgegensetzen. Düsseldorf jubelte über einen Arbeitssieg, Fürth rutscht weiter ins graue Mittelfeld der Tabelle ab.

Quelle: Blickpunkt Sport 20.04.2024 - 17:15 Uhr