3. Liga Haching verspielt dreimal Führung und verliert gegen Dortmund Stand: 24.02.2024 16:02 Uhr

Die SpVgg Unterhaching verliert gegen Borussia Dortmund 3:4. Dreimal gingen die Hachinger in Führung, dreimal verspielten sie die. Vor allem, weil Dortmunds Matchwinner Ole Pohlmann ein überragendes Spiel absolvierte.

Von BR24Sport

Bitterer Tag für die SpVgg Unterhaching: Gegen Borussia Dortmund II kassieren die Hachinger eine 3:4-Niederlage. Und das obwohl das Team von Marc Unterberger gleich dreimal in Führung ging.

Die Anfangsminuten gehörten der Spielvereinigung. Immer wieder waren die Hausherren am Drücker, ein Treffer wollte aber nicht fallen. Stattdessen hatte auch Dortmund zunehmend Spielanteile. Es entwickelte sich ein temporeiches Spiel auf beiden Seiten - mit dem besseren Ausgang für die Oberbayern. Nach einer verlängerten Ecke von Mathias Fetsch traf Patrick Hobsch zum 1:0 (38.).

Temporeiche zweite Hälfte

In der zweiten Halbzeit wurde dann eine Unachtsamkeit der Gastgeber eiskalt ausgenutzt. Azhil behauptete die Kugel nach einem schlampigen Ballverlust der Hausherren und zog aus rund 15 Metern ab - Ausgleich (54.).

Und ab dann hatte das Spiel endgültig an Tempo gewonnen. Zunächst ließ die Antwort der Hachinger nicht lange auf sich warten. Traumhaft brachte Maier die Spielvereinigung wieder in Führung (58.). Doch auch der Jubel der Spielvereinigung hielt nicht besonders lang: Dortmunds Rodney Elongo-Yombo wurde im Strafraum gefoult und bekam zurecht einen Strafstoß zugesprochen. Ole Pohlmann verwandelte souverän - 2:2 (62.).

Zwei Elfmeter für Dortmund

Aber das war es noch längst nicht: Nach einer Ecke von Simon Skarlatidis traf Manuel Stiefler per Kopf zur erneuten Hachinger Führung (76.) - für zwei Minuten. Denn Maximilian Welzmüller traf Pohlmann auf der Strafraumlinie am Fuß - wieder Strafstoß für die Borussia. Wieder trat Pohlmann an, wieder verwandelte der 22-Jährige.

Erneut wurde der Borussia nach Foul von Maximilian Welzmüller ein Elfmeter zugesprochen. Wieder trat Pohlmann an - und wieder traf er (80.).

Matchwinner Ole Pohlmann

Dreimal gingen die Hachinger in diesem Spiel in Führung und dreimal verspielten sie diese. Und es sollte noch bitterer kommen: Denn Pohlmann drehte nochmal richtig auf. Der Offensivspieler traf kurz vor Ende der regulären Spielzeit per direktem Freistoß zur Führung für die Dortmunder (88.).

Nach vier Siegen in Folge reißt damit die Serie der Hachinger und die Oberbayern rutschen vorerst auf den zehnten Rang ab. Dortmund klettert auf Rang vier.

Quelle: Blickpunkt Sport 24.02.2024 - 17:15 Uhr