BR24 Sport Gwinn führt Frauen- Nationalmannschaft als Kapitänin aufs Feld Stand: 04.04.2024 12:26 Uhr

FC-Bayern-Spielerin Giulia Gwinn wird die Frauen-Nationalmannschaft in den EM-Qualifikationsspielen gegen Österreich und Island als Kapitänin aufs Feld führen – und untermauert ihren Anspruch auf eine Führungsposition im Team.

Von BR24Sport

Weil Stammkapitänin Alexandra Popp verletzt und Ersatzkapitänin Svenja Huth aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, braucht Bundestrainer Horst Hrubesch eine neue Kapitänin für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Österreich und Island. Die Wahl ist nun auf Giulia Gwinn gefallen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit.

Gwinn möchte "Verantwortung übernehmen"

Die Außenverteidigerin Gwinn von Meister FC Bayern München ist unumstrittene Stammkraft auf der rechten Abwehrseite. Trotz zweier Kreuzbandrisse hat die 24-Jährige bereits 41 Länderspiele bestritten und zuletzt ihren Führungsanspruch auch im DFB-Team öffentlich untermauert. "Ich möchte Verantwortung übernehmen und das auch verkörpern", sagte Gwinn, die auch designierte Elfmeterschützin der Nationalelf ist, im Vereinsmagazin des FC Bayern: "Da gehe ich voran, verstecke mich nicht. Wer sich wegduckt, bewirkt nichts".

Im Olympia-Qualifikationsspiel gegen Frankreich hatte sie den Elfmeter zum 1:2-Endstand verwandelt. Anschließend sprach sie von "Angsthasen-Fußball", den ihr Team geboten habe. "Ich denke, es gehört dazu, mal den Finger in die Wunde zu legen", sagte sie dazu später.

Gwinn als Popp-Nachfolgerin?

Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch hatte kürzlich zur Frage, wer in Linz die Binde am Arm trägt, gesagt: "Normalerweise habe ich es immer so gehalten, dass ich den Kapitän bestimmt habe. Ich werde mit den Mädels reden und dann entscheiden, wer in den Spielen als Kapitänin aufläuft."

Die Wertschätzung für Gwinn und Oberdorf steht auch für den anstehenden Umbruch im Nationalteam. Bei Popp, die am Samstag ihren 33. Geburtstag feiert, ist unklar, ob sie ihre DFB-Karriere über die Olympischen Spielen in Paris hinaus fortsetzt. Wie auch immer der Generationswechsel im DFB-Team vonstattengeht. Klar ist, dass Gwinn ein wichtiger Teil der Zukunft sein wird.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport im Radio 04.04.2024 - 11:54 Uhr