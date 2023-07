BR24 Sport Finals: Paralympics-Sieger Engel fordert Olympia-Schwimmer Stand: 05.07.2023 15:46 Uhr

Der fränkische Top-Schwimmer Taliso Engel misst sich am Wochenende bei den Finals mit den olympischen Schwimmern. Dem sehbehinderten Paralympics-Sieger dient die spezielle Herausforderung als WM-Vorbereitung.

Von BR24Sport

Taliso Engel ist einer der stärksten paralympischen Schwimmer der Welt. Der Mittelfranke wurde 2019 und 2022 Weltmeister, gewann den Europameister-Titel 2021 - und als Krönung holte er sich auch Paralympics-Gold vor zwei Jahren in Tokio über seine Paradestrecke, 100 Meter Brust.

Doch darauf mag sich der sehbehinderte Schwimmer vom 1. FC Nürnberg keinesfalls ausruhen, vielmehr versucht er Grenzen zu verschieben. Auf dem Weg zur Para-WM in Manchester sucht er den Vergleich mit den besten deutschen olympischen Athleten. Bei den Finals in Berlin sind auf seinen geliebten 100 Metern Brust plötzlich der EM-Dritte Lucas Matzerath oder Ex-Weltmeister Marco Koch die Gegner.

Nur 20 der 51 nicht-behinderten Schwimmer schneller als Engel

Es sei "ein cooles Gefühl, sagen zu können, ich bin zwar fast blind und kann trotzdem mithalten oder auch mal schneller sein", sagte Engel. Nur 20 der 51 nicht-behinderten Schwimmer gehen über 100 Meter mit einer schnelleren Jahresbestzeit in die deutsche Meisterschaft. "Gegen schnellere Schwimmer anzutreten ist die Herausforderung, die Taliso eigentlich immer sucht", schwärmte Bundestrainerin Ute Schinkitz.

"Wettkampf ist das beste Training, und mal schauen, ob es gelingt, auch notwendige technische Details in Wettkampfgeschwindigkeit und unter Wettkampfbedingungen umzusetzen." Neben Engel gehen noch einige weitere Para-Athleten wie Verena Schott in Berlin an den Start - aber eben in gesonderter Para-Wertung.

Engel trainiert täglich mit Nicht-Behinderten

Engel sucht neben den 100 Metern auch über 50 und 200 Meter Brust den Vergleich mit Deutschlands Elite. So gäbe es in einem möglichen B- oder gar A-Finale eine weitere Chance zum Messen mit der olympischen Konkurrenz.

Mit Blick auf die am 31. Juli beginnende WM in Manchester sehe er die DM als "guten Testlauf mit besonderem Reiz", betonte Engel. Allerdings sei es grundsätzlich so, "dass ich es gar nicht anders kenne", führte der 21-Jährige aus: "Ich trainiere ja täglich in einer Mannschaft mit lauter Nicht-Behinderten, das hat mir schon sehr weitergeholfen in meiner Entwicklung." Das will er ab Freitag zeigen - und die olympischen Schwimmer auf großer Bühne etwas ärgern.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport im Radio 05.07.2023 - 14:54 Uhr