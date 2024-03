BR24 Sport FCB-Frauen gegen Wolfsburg: Auf dem Weg zur Wachablösung? Stand: 22.03.2024 11:41 Uhr

Mit einem komfortablen Vorsprung reisen die FC Bayern Frauen als Spitzenreiterinnen zum VfL Wolfsburg. Ein Sieg wäre wohl vorentscheidend für die Meisterschaft. Dennoch sieht Coach Alexander Straus Wolfsburg als Vorbild.

Von Raphael Weiss

Vier Punkte liegen die FC Bayern Frauen vor dem VfL Wolfsburg. Sollten die Münchnerinnen das Spitzenspiel der Bundesliga in Wolfsburg nicht verlieren - der Weg zur zweiten deutschen Meisterschaft in Folge wäre geebnet. Zu dominant tritt das Team von Coach Alexander Straus in dieser Saison auf, als dass man sich vorstellen könnte, dass sie diesen Vorsprung noch einmal verspielen.

Straus: Vier Meisterschaften am Stück - "da wollen wir hinkommen"

Könnte dieses Spiel am Samstag also eine Art Wachablösung sein und der FC Bayern in der Hierarchie des deutschen Frauenfußballs an dem bisherige Ligakrösus VfL Wolfsburg vorbeischieben? Straus möchte von solchen Überlegungen nichts wissen: "Das ist etwas viel Größeres als dieses Spiel am Samstag", erklärte Straus.

Für den 48-jährigen Norweger ist Wolfsburg noch immer das Maß der Dinge im deutschen Fußball: "Wir müssen bescheiden bleiben, müssen erstmal drei, vier Jahre am Stück gewinnen. Dann können wir über eine Wachablösung reden", sagte Straus - also genau das, was Wolfsburg zwischen den Jahren 2017 und 2020 gelang. "Da wollen wir hinkommen", so Straus.

FC Bayern: Schritt für Schritt zum langfristigen Erfolg

Kein Wunder also, dass die Wolfsburgerinnen bei diesem Weg als Vorbild dienen sollen. Genauso wie der FC Chelsea und der FC Barcelona. "Wir müssen es auf unseren Weg machen, wir müssen auf ein gesundes Fundament aufbauen. Wir müssen eine Kultur etablieren und nachhaltig einen Schritt nach dem anderen gehen." Langfristigen Erfolg können man nun mal nicht erkaufen. Das gehe nur "Schritt für Schritt".

Ein wichtiger Schritt dahin, das wollte auch Straus nicht bestreiten, wäre ein Sieg über den ärgsten Konkurrenten aus Wolfsburg. Schließlich wäre man dann schon fast auf halber Strecke des Ziels, vier Meisterschaften in Folge zu gewinnen.

Quelle: BR24Sport im Radio 23.03.2024 - 17:35 Uhr