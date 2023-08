BR24 Sport FC Ingolstadt mit Last-Minute-Niederlage bei Aufsteiger Münster Stand: 22.08.2023 22:52 Uhr

Der FC Ingolstadt hat in der 3. Liga leichtfertig Punkte liegengelassen. Bei Aufsteiger Preußen Münster führten die "Schanzer" lange, wurden am Ende aber für zu viel Passivität bestraft und verloren 1:3.

Von BR24Sport

Der FC Ingolstadt kommt in der neuen Saison der 3. Liga nicht in Schwung. Im dritten Saisonspiel setzte es bereits die zweite Niederlage. Bei Aufsteiger Preußen Münster konnten die Oberbayern eine 1:0-Führung nicht ins Ziel retten. Münster siegte dank zweier Treffer kurz vor Schluss 3:1 und zog in der Tabelle am FCI vorbei.

Für Gastgeber SC Preußen Münster ist das 3:1 der erste Sieg nach dem Aufstieg. Dabei sah es lange danach aus, dass der FC Ingolstadt die Punkte entführen könnte. Die "Schanzer" spielten effizient, Jannik Mause nutzte die erste Chance in Durchgang eins zur 1:0-Führung.

Münster verschießt Elfmeter

Nach dem Seitenwechsel kam Münster etwas stärker auf, verpasste nach 56. Minuten aber noch den Anschlusstreffer: Gerrit Wegmann verschoss einen Foulelfmeter. Doch nur fünf Minuten später traf Malik Batmaz zum mittlerweile verdienten 1:1.

In der Schlussphase sorgten erneut Batmaz (88.) und Andrew Wooten (Nachspielzeit) für den K.o. der "Schanzer". Vom FC Ingolstadt kam über weite Strecken in der Offensive viel zu wenig.

Quelle: BR24Sport im Radio 22.08.2023 - 20:55 Uhr