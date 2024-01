Zugang des FC Bayern Eric Dier - Ankommen mit Kane als Umzugshelfer Stand: 13.01.2024 13:59 Uhr

Der FC Bayern München hat seinen ersten Winter-Transfer geholt. Bei seiner Vorstellung spricht der Engländer über seine Freundschaft mit Harry Kane, mit dem er jahrelang in Tottenham kickte. Ein Zimmer in dessen Haus werde aber nicht beziehen.

Von Johannes Kirchmeier

Die Engländer-Fraktion beim FC Bayern München ist gewachsen. Nach Harry Kane im vergangenen Sommer stellte sich nun im Winter Eric Dier vor. Der Innenverteidiger, der von Tottenham Hotspur zum Rekordmeister kam, spielte dort jahrelang mit Kane zusammen. Klar, dass er nun beim Ankommen nach dem Umzug helfen soll. Kane selbst kündigte an, dass er neben Dier sitzen wolle.

"Ich weiß noch nicht, neben wem ich sitzen werde", sagte Dier nun bei seiner Vorstellung am Samstag. Aber klar, seitdem Kane ankam, habe er viel mit ihm über den Klub gesprochen. "Ich habe mich natürlich dann auch näher für die Spiele interessiert, weil wir gute Freunde sind." Schon im Sommer sollen die Münchner an Dier dran gewesen sein. Im neuen Haus von Kane war Dier noch nicht, er sei aber eingeladen worden, ein Zimmer dort werde er aber nicht beziehen: "Ich glaube, er hat genügend Kinder", sagte Dier. Vier an der Zahl sind es.

Eric Dier als Innenverteidiger eingeplant

"Wie ich hier willkommen geheißen wurde, war wirklich toll", blickt er auf die vergangenen Tage zurück. Er hat neben Kane, mit dem er künftig Deutschunterricht bekommt, ja noch andere Bezugspersonen. Auch der deutsche Nationalspieler Jamal Musiala hat einen englischen Pass - und Leroy Sané blickt zumindest auf vier Jahre bei Manchester City zurück.

Auf dem Spielfeld ist Dier, der die Rückennummer 15 beim FCB erhält, nun vor allem als Innenverteidiger eingeplant, das hatte Thomas Tuchel bereits vor dessen Verpflichtung am vergangenen Donnerstag gesagt. "Wir hoffen, dass wir dadurch Leon Goretzka freibekommen. Leon muss jetzt nicht mehr vom linken defensiven Mittelfeld in die rechte Innenverteidigung wechseln", sagte Tuchel mit einem Augenzwinkern bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

FCB-Prioritäten auf dem Transfermarkt haben sich verschoben - Verteidiger statt "Holding Six"

"Die Priorität war, dass wir uns in der letzten Linie verstärken", sagte der Sportdirektor Christoph Freund am Samstag. Trotzdem könne die nächsten Tage noch eine weitere Verstärkung an der Säbener Straße in München vorfahren. In Franz-Beckenbauer-Manier sagte Freund mit einem Grinsen: "Schau mer mal." Besonders durch Aleksandar Pavlovic und Raphael Guerreiro seien im defensiven Mittelfeld jedoch nun gute Alternativen im Team da.

Deshalb haben sich die Prioritäten verschoben. Eine "Holding Six" war Tuchel offensichtlich nicht mehr ganz so wichtig als ein Spieler, der Matthijs de Ligt und Min-jae Kim ersetzt - und Druck auf sie ausübt. Den hat er in Dier gefunden, nun könnte noch ein Rechtsverteidiger dazustoßen.

Kann Dier direkt helfen? "Ich fühle mich fit"

Am Samstag trainierte Dier zum ersten Mal mit der Mannschaft. Er sah: "Da ist eine große Qualität im ganzen Team, ich freue mich da mitzuspielen." Dass er zum letzten Mal im Oktober über die volle Spielzeit gespielt habe, sehe er nicht als großes Problem. "Ich fühle mich fit, ich bin bereit zu spielen", das sei das Wichtigste.

Und Dier selbst? Was sind seine Ziele? "Ich komme hierher, um dem Team zu helfen, zu gewinnen." Das klingt zumindest schon im Ansatz nach "Mia san Mia" - und nach dem bayerischen Sieger-Gen. Der Sportdirektor Christoph Freund nannte ihn zu Beginn einmal sogar "Erich", auch so ein Spitzname kann beim schnellen Ankommen ja helfen.

Quelle: BR24Sport 13.01.2024 - 18:30 Uhr