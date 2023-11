BR24 Sport FC Bayern schnappt sich Australien-Youngster Irankunda Stand: 14.11.2023 16:45 Uhr

Mit gerade einmal 17 Jahren sorgt Nestory Irankunda in Australien für Furore. Nun schlägt der FC Bayern München zu und sichert sich ab Sommer die Dienste des hochveranlagten Angreifers. Es ist ein Investment in die Zukunft.

Von BR24Sport

Der FC Bayern München hat eines der größten Talente Australiens verpflichtet. Wie der Rekordmeister am Dienstag (14.11.) bekanntgab, wechselt Nestory Irankunda im Sommer 2024 nach München. Beim FCB unterschreibt der 17 Jahre alte Angreifer einen langfristigen Vertrag, bleibt jedoch noch bis zum Saisonende bei seinem Ausbildungsklub Adelaide United.

"Extrem schnell, dribbel- und abschlussstark"

"Nestory ist ein extrem schneller Außenbahnspieler, dribbel- und abschlussstark und mit viel Zug zum Tor. Wir sind überzeugt von seinem Potenzial und davon, dass er bei uns die nächsten Schritte machen wird", erklärte Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung, in einer Vereinsmitteilung. Laut übereinstimmender Medienberichte überweisen die Bayern einen sechsstelligen Betrag nach Adelaide.

Irankunda sorgt in Australien für Begeisterung

Irankunda ist aktueller australischer U17-Nationalspieler, in nur sieben Einsätzen kommt der Rechtsfuß auf starke elf Treffer. Auch in der A-League, der höchsten australischen Spielklasse, überzeugte der in Tansania geborene Stürmer mit neun Toren und zwei Vorlagen (39 Pflichtspiele). Auch seine spektakulären Torjubel mit Flickflacks und Salti verbreiteten sich bereits in den sozialen Medien.

Wegen seiner starken Leistungen wurde er im März schon zur australischen A-Nationalmannschaft eingeladen. Bis zum Saisonende wird Irankunda nun weiter für Adelaide auf Torejagd gehen. "Die Erfahrungen der nächsten Monate in der A-League werden sich für seine weitere Entwicklung sicherlich sehr positiv auswirken", sagte Sauer.

Quelle: BR24Sport im Radio 14.11.2023 - 16:55 Uhr