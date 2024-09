BR24 Sport FC Bayern München deklassiert Holstein Kiel Stand: 14.09.2024 20:26 Uhr

Im ersten Zusammentreffen in der Fußball Bundesliga dieser beiden Teams gewinnt Bayern München dominant mit 6:1 gegen Holstein Kiel. Trotz der deutlichen Niederlage freuen sich die heimischen Kieler Fans über das erste Bundesligator ihres Teams.

Von Karoline Kipper

Holstein Kiel empfing zuhause den FC Bayern München. Ein richtiges "David gegen Goliath" Spiel, wenn man bedenkt, dass der Kaderwert des FC Bayern geschätzt über eine Milliarde Euro beträgt, während es die Kieler zusammen auf knapp 50 Millionen Euro bringen. Trotzdem verfolgte den deutschen Rekordmeister seit einem kalten Januartag im Jahr 2021 die Geschichte von ihrer DFB-Pokalniederlage in ebendiesem Stadion.

Die Bundesligapremiere der Partie Holstein Kiel gegen Bayern München lief es genau gegenteilig. Drei Tore in 13 Minuten zogen den Kielern den sprichwörtlichen Stecker. Beim 1:6 (0:4) glänzten insbesondere Harry Kane mit zwei Toren und einer Vorbereitung bereits in der ersten Halbzeit, sowie Jamal Musiala mit einem sekundenschnellen Tor und einer Vorbereitung im Sinne eines Ballkünstlers.

Drittschnellste 3:0 Führung der Bundesligageschichte

Der Ball rollte erst 14 Sekunden im Holsteinstadion, da traf auch schon Jamal Musiala zum ersten Mal. Nach einem langen Schlag von Manuel Neuer konnten die Kieler den Ball nicht kontrollieren, sodass Kane in die Füße vom Torschützen köpfen konnte.

In der siebten Minute spielte ausgerechnet der erfahrene Kieler Kapitän Lewis Holtby im eigenen Strafraum den Ball in die Füße von Serge Gnabry, der das Auge für Harry Kane hatte und der Stürmer vollendete unten links zum 2:0. Während Kane mit zwei Ballberührungen einen Assist und einen Treffer verbuchen konnte, bemühten sich die Kieler vergeblich um Spielzugriff.

Jamal Musiala zaubert

Nach 13 Minuten versenkte Nicolai Remberg den Ball im eigenen Tor und sorgte damit für die drittschnellste 3:0 Führung der Bundesligageschichte. Großen Anteil daran hatte Jamal Musiala, der den Kopf runternahm und anfing zu dribbeln. Ganz so, wie es Sky-Experte Dietmar Hamann kürzlich medienwirksam in seiner Kolumne bemängelte.

Danach schien Holstein Kiel der Mut verlassen zu haben. Die Bayern Spieler machten mit dem Ball was sie wollten, während sich mindestens neun von zehn Kielern in der eigenen Hälfte verschanzten. Als sich Holstein Kiel kurz vor Ende der ersten Halbzeit doch nach vorne wagten, bestrafte dies der FCB mit dem 0:4. Ein langer Pass nach Balleroberung auf Kingsley Coman sorgte für Platz am Kieler Strafraum, den Harry Kane nutzte.

Kiel trifft das Lattenkreutz

Zur zweiten Halbzeit wechselten beide Teams doppelt. Bei den Bayern kamen Thomas Müller und Michael Olise für Jamal Musiala und Serge Gnabry. Die Gastgeber wechselten Tymoteusz Puchacz und Max Geschwill für Dominik Javorcek und Patrick Erras ein.

70 Sekunden später bäumten sich die Kieler auf, eine Flanke erreichte Benedikt Pichler, der den Ball mit dem Kopf rechts ans Lattenkreuz köpfte. Auch wenn sich Holstein Kiel in der zweiten Halbzeit deutlich stabilisierte, erhöhte Olise in der 65. Minute mit einem klassischen Abstauber zum 0:5. Den Schuss vom kurz zuvor eingewechselte Alphonso Davies hatte Keeper Weiner noch parieren können.

In der 82. Minute gelang es den Kielern schließlich einen Ballverlust der Bayern sehenswert auszunutzen. Tymoteusz Puchacz wurde auf der linken Bahn in Szene gesetzt und flankte zum einlaufenden Armin Gigović der an Manuel neuer vorbei ins Tor zum 1:5 köpfte. Die Fans im Holstein-Stadion bejubelten den ersten Bundesligatreffer ihrer Mannschaft im Heimstadion standesgemäß.

Kurz vor Schluss entschied Schiedsrichter Tobias Reichel nach einer Grätsche von Carl Johansson an Harry Kane auf Elfmeter, den der Stürmer persönlich mit gewohnter Präzision zum 1:6 Endstand in die linke Ecke hämmerte.

Quelle: BR24Sport 14.09.2024 - 20:55 Uhr